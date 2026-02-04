Premios de hasta $ 346 millones: cómo participar en grandes sorteos internacionales

Casos reales en la región muestran cómo funcionan los grandes sorteos internacionales y el alcance de sus premios acumulados

Los sorteos internacionales concentran algunos de los premios más altos del mundo y atraen a jugadores de distintos países.

América Latina es una región marcada por la expectativa que generan los grandes sorteos. A lo largo de los años, distintas loterías han dejado historias de personas que, tras un solo sorteo, cambiaron radicalmente su situación económica.

Algunos casos registrados en la región reflejan el alcance de estos premios:

El sorteo Mega da Virada del 1 de enero de 2025 tuvo seis ganadores que se repartieron $ 1.091.357.286,52. De ese total, tres boletos fueron adquiridos en línea.

En 2022, un inmigrante boliviano residente en Buenos Aires obtuvo más de 30 millones de pesos argentinos al acertar el Quini 6.

En 2017, una pareja de Veracruz ganó el premio mayor de Melate, que superó los 150 millones de pesos mexicanos.

Aunque los juegos locales mantienen una fuerte tradición, Mega Millions de Estados Unidos se ha posicionado como una de las loterías más conocidas a nivel internacional, principalmente por el monto de sus premios acumulados.

A modo de referencia, estos han sido los tres jackpots más altos registrados en su historia:

$ 1.602 millones (agosto de 2023)

$ 1.537 millones (octubre de 2018)

$ 1.350 millones (enero de 2023)

Actualmente, el premio mayor de Mega Millions alcanza los $ 346 millones. En este contexto, el interés se centra en cuándo volverá a aparecer un nuevo ganador del acumulado.

En la actualidad, Mega Millions permite la participación de jugadores fuera de Estados Unidos, lo que ha ampliado su alcance en América Latina y otras regiones.

¿Cómo participar en el próximo sorteo de Mega Millions?

Fundada en febrero de 2002, TheLotter funciona como una plataforma que facilita el acceso a sorteos internacionales a través de internet. El proceso de participación se realiza de la siguiente manera:

Cree una cuenta en el sitio web o la app de TheLotter. Seleccione Mega Millions de EE. UU. Elija cinco números principales y el número adicional Mega Ball. Realice el pago mediante métodos habilitados por la plataforma. Una vez confirmada la apuesta, el usuario puede revisar sus boletos digitales en su cuenta antes del sorteo.

Las ganancias de hasta $ 600 se acreditan automáticamente en la cuenta en línea. TheLotter brinda asistencia para el cobro presencial de premios mayores y otros montos relevantes.

Historias como estas muestran cómo funcionan los grandes sorteos internacionales, cuyo desenlace depende exclusivamente del resultado de cada sorteo. El próximo se realizará el viernes por la noche.

La información sobre fechas, números y modalidades del sorteo puede consultarse en línea.