Mega Millions alcanza $ 266 millones y se puede jugar en línea desde Ecuador

El premio mayor de Mega Millions se incrementó tras quedar vacante el último sorteo y se definirá en la próxima fecha oficial del juego en Estados Unidos.

El premio mayor de la lotería estadounidense Mega Millions se elevó a $ 266 millones, luego de que el último sorteo se declarara desierto. Los números ganadores del sorteo del martes de Mega Millions fueron: 8, 47, 50, 56, 70, 12. Ningún boleto logró acertar la combinación completa, lo que provocó un nuevo incremento del pozo.

El próximo sorteo se realizará el viernes 23 de enero, que se disparó a 266 millones de dólares.

Un juego que atrae a millones de participantes

Para millones de personas en el mundo, Mega Millions representa una de las loterías más atractivas por el tamaño de sus premios. El sistema de juego consiste en seleccionar cinco números principales y una Mega Ball adicional, una combinación que, de acertarse por completo, permite acceder a uno de los premios más altos del mercado de loterías internacionales.

En comparación con sorteos nacionales, Mega Millions destaca por la magnitud de sus jackpots, que pueden alcanzar cifras históricas cuando no se registran ganadores durante varias semanas consecutivas.

Cómo participar en Mega Millions desde Ecuador

Desde Ecuador, es posible participar en este sorteo internacional mediante plataformas digitales especializadas. A través de TheLotter, los usuarios pueden acceder a la compra de boletos oficiales de Mega Millions de forma remota.

El proceso se realiza ingresando a la página de Mega Millions en TheLotter, donde el jugador selecciona sus números, crea una cuenta y confirma la compra. Posteriormente, un agente autorizado adquiere el boleto físico en Estados Unidos y envía una copia escaneada al usuario como comprobante.

Entrega de premios y proceso de cobro

En el caso de premios menores a $ 600, el monto suele depositarse directamente en la cuenta del ganador. Para premios mayores de Mega Millions, el cobro se realiza conforme a la normativa estadounidense, lo que implica un proceso presencial en Estados Unidos.

Según la información disponible, los gastos asociados al viaje y al trámite de cobro están contemplados dentro del servicio, y el premio corresponde íntegramente al ganador.

¿Es legal jugar Mega Millions desde Ecuador?

La participación de extranjeros está permitida. La legislación de Estados Unidos no impone restricciones para que ciudadanos de otros países puedan jugar al Mega Millions, ni para la entrega de premios a ganadores internacionales.

Puedes adquirir tus boletos oficiales de Mega Millions, el sorteo del viernes 23 de enero definirá el destino de los $ 266 millones, uno de los premios más altos del juego en lo que va del año.

