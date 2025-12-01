Guía de compras: Aprovecha el Cyber Monday en Ecuador con estas ofertas

El Cyber Monday 2025 en Ecuador arrancó este 1 de diciembre y se extenderá hasta el 7

El Cyber Monday 2025 comenzó este lunes 1 de diciembre en Ecuador y se prolongará hasta el 7 de diciembre. Se trata de la vigésima cuarta edición del evento organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), que busca impulsar el comercio electrónico en el país. Según cifras oficiales, más de 20 tiendas y plataformas de e-commerce participan con promociones exclusivas en línea.

El gremio empresarial destacó que esta jornada representa “una semana de descuentos que no se repetirán”, con rebajas de hasta el 70% en productos seleccionados. El evento se ha convertido en una tradición que complementa al Black Friday y que cada año gana más relevancia en Ecuador, especialmente por coincidir con el adelanto del décimo tercer sueldo, lo que incentiva el consumo digital.

Categorías más buscadas: tecnología, moda y viajes

Las ofertas del Cyber Monday se concentran en cuatro grandes categorías: tecnología, moda, hogar y viajes. En el ámbito tecnológico, los consumidores pueden encontrar laptops, smartphones, televisores inteligentes y accesorios con rebajas significativas. Estas promociones suelen igualar o incluso superar las del Black Friday, convirtiéndose en una oportunidad clave para quienes buscan renovar dispositivos.

La moda también ocupa un lugar destacado, con descuentos en ropa de temporada, calzado y accesorios. En el sector hogar, electrodomésticos, muebles y artículos de decoración forman parte de las promociones. Finalmente, las agencias de viajes y aerolíneas como Avianca o Latam ofrecen paquetes turísticos y boletos con precios reducidos, lo que convierte al Cyber Monday en una ocasión ideal para planificar vacaciones o escapadas de fin de año.

Opciones en tiendas internacionales: Amazon y más

Los consumidores también pueden aprovechar las ofertas de tiendas internacionales que realizan campañas globales. Entre ellas destaca Amazon, que ofrece descuentos de hasta el 60% en tecnología, moda y hogar, con envíos disponibles hacia Ecuador mediante servicios de courier o directamente en productos con cobertura internacional.

En Amazon, las categorías más buscadas por los ecuatorianos suelen ser smartphones, laptops, consolas de videojuegos, electrodomésticos pequeños y accesorios de moda. Además, la plataforma habilita promociones especiales para suscriptores de Amazon Prime, quienes acceden a envíos más rápidos y ofertas exclusivas.

Otras tiendas internacionales como eBay y Best Buy también participan en el Cyber Monday con rebajas en productos electrónicos y artículos para el hogar. En estos casos, los compradores ecuatorianos suelen recurrir a servicios de importación y casilleros internacionales para recibir sus pedidos.

Consejos para aprovechar el Cyber Monday

Los expertos recomiendan a los consumidores planificar sus compras con anticipación, elaborando una lista de productos prioritarios para evitar compras impulsivas. También es clave comparar precios entre distintas plataformas y verificar que los descuentos sean reales.

Otro consejo importante es revisar las condiciones de envío y devoluciones, especialmente en productos de alto valor. Finalmente, aprovechar los beneficios de los medios de pago digitales, como cuotas sin interés o programas de recompensas, puede marcar la diferencia en el ahorro total.

