Feriados en Ecuador 2026: ya está listo el cronograma de días de descanso

Conoce las fechas en las que podrás viajar o relajarte durante el próximo año. Serán 11 días libres en total

Los feriados se avisan con anticipación para que la gente se pueda organizar.

A 2025 solo le queda un feriado pendiente: el 25 de diciembre, Navidad. Por eso, muchos ya miran hacia la agenda del próximo año. Aunque este año aún no termina, el calendario de feriados para Ecuador en 2026 ya fue definido, y estas son las fechas oficiales.

El viceministerio de Turismo compartió el pasado 1 de septiembre de 2025 los calendarios de feriados nacionales que tendrá Ecuador entre 2026 y 2030. Esta costumbre se viene realizando desde hace algunos años atrás para promover el turismo y que las personas puedan programarse con tiempo.

En esta ocasión, EXPRESO te recuerda cuáles serán los feriados y que día tendrás libre el próximo año. En total son 10 festividades que se traducen en 11 días de descanso durante todo el 2026, que se tomarán siempre los días lunes, martes, jueves o viernes.

¿Cuáles son los feriados de Ecuador en 2026?

El año iniciará con el 1 de enero que caerá día jueves. De ahí Carnaval será lunes 16 y martes 17 de febrero, seguido de viernes Santo el 3 de abril. El Día del Trabajo 1 de mayo se celebrará el día viernes, mientras que el 24 de Mayo (Batalla del Pichincha) cae domingo, pero se pasará al día lunes 25.

De ahí no habrá día libre nacional hasta el lunes 10 de agosto por el primer grito de Independencia, seguido del viernes 9 de octubre por la Independencia de Guayaquil. En noviembre los días libes volverán a ser lunes y martes 2 y 3 de noviembre debido al Día de Difuntos e Independencia de Cuenca, respectivamente.

Los feriados 2026 se cerrarán el viernes 25 de diciembre con el festejo de Navidad. Hay que recordar que todos estos festejos son a nivel nacional, a eso hay que sumarle las fiestas de cada ciudad, cantón o parroquia.

Todos los feriados que tendrá Ecuador en 2026

