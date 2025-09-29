Feriados Ecuador 2025: ¿A qué día se traslada el descanso de octubre?

El feriado por la Independencia de Guayaquil se traslada al viernes 10 de octubre, generando fin de semana largo

El feriado por la Independencia de Guayaquil se traslada al viernes 10 de octubre, según la Ley de Feriados vigente.

Octubre se acerca con uno de los feriados más representativos del calendario nacional: la Independencia de Guayaquil. En 2025, la fecha original miércoles 9 de octubre será trasladada al viernes 10, según lo establece la Ley de Feriados vigente en Ecuador. Esto permitirá a los ciudadanos disfrutar de un descanso extendido desde el viernes hasta el domingo 12 de octubre.

La medida busca fomentar el turismo interno, facilitar la planificación familiar y dinamizar la economía local en sectores como transporte, hotelería y gastronomía.

¿Por qué se traslada el feriado?

El 9 de octubre se conmemora el levantamiento que dio paso a la libertad en la provincia del Guayas. GUÍA TURÍSTICA DE GUAYAQUIL

La Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo establecen que los feriados nacionales que caen entre semana pueden ser trasladados al viernes o lunes más cercano, con el fin de generar fines de semana largos. En este caso, el 9 de octubre cae miércoles, por lo que el descanso oficial se mueve al viernes 10.

Este traslado aplica a nivel nacional, salvo que existan disposiciones específicas para fechas locales o institucionales, las cuales deben ser consultadas directamente con los municipios o entidades correspondientes.

¿Qué se celebra el 9 de octubre?

La Independencia de Guayaquil, proclamada en 1820, marcó el inicio del proceso emancipador en la región costera. Es considerada una de las gestas más importantes de la historia nacional, liderada por figuras como José Joaquín de Olmedo y José de Villamil.

Cada año, la ciudad organiza desfiles, ferias, actos cívicos y eventos culturales para conmemorar la fecha.

¿Habrá más feriados en octubre?

Además del feriado nacional, octubre incluye celebraciones cantonales que generan días de descanso local:

Esmeraldas (3 de octubre)

Huaquillas (6 de octubre)

Santa Rosa (15 de octubre)

Montecristi (23 de octubre)

Samborondón (31 de octubre)

Cada municipio define sus propias actividades y días libres, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales.

El traslado del feriado al viernes 10 de octubre facilita el descanso, la movilidad y también permite conocer el significado de la fecha: la Independencia de Guayaquil, proclamada en 1820, marcó el inicio de la emancipación en la región costera y fue clave en el proceso libertario del país.

