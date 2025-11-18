Feriados Ecuador 2025: ¿Cuántos días de descanso quedan en el año?

El año entra en su recta final y te hacemos un repaso de los feriados que quedan por disfrutar

El año 2025 está cerca de terminar y se vienen los últimos días de descanso. Es por eso que Expreso te recuerda cuáles son las fechas en la que aún puedes descansar este año antes de enfrentarte al 2026 con nuevas metas y desafíos.

En total son 43 días los que quedan por vivir este 2025, pero solo uno de ellos será feriado nacional en nuestro país. Se trata del jueves 25 de diciembre cuando se celebra navidad y que será descanso, por ahora no se ha anunciado puente con el viernes 26 así que solo se tendrá libre ese jueves. Por la ley nacional de feriados ese día no se traslada al viernes.

El otro día libre de festejo es el 6 de diciembre por las fiestas de Quito, pero cae sábado y es feriado solo en la capital de la República. Mientras que el jueves 1 de enero, ya cuenta como feriado del 2026, así que no entra como descanso de este año.

Por lo que hay que aprovechar ese día para descansar y pasar con la familia para volver al trabajo. Al caer entre semana el feriado de navidad, impide que las familias puedan irse de viaje ya que el viernes 26 sí hay trabajo.

¿Cuáles son los feriados de Ecuador en 2026?

El año iniciará con el 1 de enero que caerá día jueves. De ahí Carnaval será lunes 16 y martes 17 de febrero, seguido de viernes Santo el 3 de abril. El Día del Trabajo 1 de mayo se celebrará el día viernes, mientras que el 24 de Mayo (Batalla del Pichincha) cae domingo, pero se pasará al día lunes 25.

De ahí no habrá día libre nacional hasta el lunes 10 de agosto por el primer grito de Independencia, seguido del viernes 9 de octubre por la Independencia de Guayaquil. En noviembre los días libes volverán a ser lunes y martes 2 y 3 de noviembre debido al Día de Difuntos e Independencia de Cuenca, respectivamente.

Los feriados 2026 se cerrarán el viernes 25 de diciembre con el festejo de Navidad. Hay que recordar que todos estos festejos son a nivel nacional, a eso hay que sumarle las fiestas de cada ciudad, cantón o parroquia.

