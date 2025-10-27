Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

día de los difuntos
Ecuador vivirá un feriado largo por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.archivo

Feriado noviembre 2025 Ecuador: ¿Cuántos días de descanso serán en total?

Ecuador tendrá un feriado prolongado para el inicio del mes de noviembre

El feriado de noviembre 2025 será uno de los más esperados del año en Ecuador. De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Trabajo y lo establecido en la Ley de Feriados Nacionales, el país disfrutará de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre.

RELACIONADAS

Este feriado combina dos fechas cívicas de gran importancia: el Día de los Difuntos, que se conmemora el domingo 2 de noviembre, y la Independencia de Cuenca, celebrada el lunes 3 de noviembre. Como el primero cae en fin de semana, la normativa dispone que se traslade al martes 4, garantizando así un puente vacacional que se extiende por cuatro jornadas.

El feriado no es recuperable, lo que significa que las actividades laborales y educativas no deberán compensarse en días posteriores.

Significado de las fechas conmemorativas

El Día de los Difuntos es una de las tradiciones más arraigadas en el país. Cada 2 de noviembre, las familias ecuatorianas recuerdan a sus seres queridos con visitas a los cementerios y con la preparación de platos típicos como la colada morada y las guaguas de pan. Esta fecha, reconocida en todo el mundo católico, adquiere en Ecuador un matiz cultural único que mezcla lo religioso con lo ancestral.

Ciudadanos llegan a los cementerios del país.
Ciudadanos llegan a los cementerios del país.efe

Por su parte, la Independencia de Cuenca, celebrada el 3 de noviembre, recuerda la gesta de 1820, cuando la capital azuaya proclamó su libertad tras conocer la victoria independentista de Guayaquil. Este hecho consolidó el proceso emancipador en la Sierra sur y marcó un hito en la construcción de la República.

¿Dónde Viajar en el Feriado de 4 Días? Descubre Ecuador por Carretera

Dónde viajar en el feriado de noviembre 2025: rutas recomendadas en Ecuador

Leer más

Impacto en turismo y economía

El feriado de noviembre es considerado el último descanso prolongado del año y uno de los más importantes para el sector turístico. Según datos del Ministerio de Turismo, en años anteriores este asueto ha movilizado a cientos de miles de viajeros hacia destinos de playa, montaña y ciudades patrimoniales.

En 2025 se espera un comportamiento similar, con alta demanda en provincias costeras como Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, así como en destinos andinos como Cuenca, Quito y Baños. La gastronomía típica de la temporada, especialmente la colada morada y las guaguas de pan, también dinamiza la economía local a través de panaderías, mercados y ferias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Miss Universo 2025: ¿La balanza se inclinará a Tailandia tras muerte de reina madre?

  2. Los retrasos en vuelos en EE.UU. empeorarán por cierre del Gobierno federal

  3. Quito abre las puertas de sus museos durante el feriado por un dólar

  4. Feriado noviembre 2025 Ecuador: ¿Cuántos días de descanso serán en total?

  5. Anthony Hopkins: cómo dejó el alcohol y ha vivido casi 50 años sobrio

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  5. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

Te recomendamos