Estos son los mejores hospitales de América Latina en 2025: Hay uno de Ecuador

El Hospital Metropolitano de Quito figura en el ranking regional por su tecnología y atención especializada

El Hospital Metropolitano de Quito fue reconocido como el mejor de Ecuador y uno de los más destacados de América Latina en 2025.

La edición 2025 del informe HospiRank, elaborado por Global Health Intelligence, reveló el listado de los 120 hospitales públicos y privados más destacados de América Latina. El ranking evalúa infraestructura, equipamiento médico, capacidad de atención y nivel tecnológico en centros de salud de países como Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador.

Este año, el Hospital Metropolitano de Quito fue incluido en el ranking regional, consolidándose como el único representante ecuatoriano. Además, según el Ranking IntelLat 2025, el Metropolitano ocupó el puesto 17 entre 80 hospitales evaluados, siendo reconocido como el #1 de Ecuador.

¿Qué mide HospiRank y por qué es relevante?

HospiRank se basa en datos de HospiScope, la base hospitalaria más grande de América Latina. Evalúa más de 30 indicadores clave, entre ellos:

Número de camas operativas

Equipos de diagnóstico por imagen (TAC, resonancia, mamografía)

Infraestructura quirúrgica y de cuidados intensivos

Capacidad de atención ambulatoria

Niveles de inversión tecnológica

Este tipo de estudios permite identificar brechas en el sistema de salud, reconocer buenas prácticas y orientar decisiones estratégicas en el sector médico. También sirve como referencia para fabricantes de equipos, instituciones académicas y organismos multilaterales.

Hospitales líderes en la región

Entre los hospitales mejor posicionados en América Latina destacan:

Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo, Brasil

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo, Brasil

Fundación Santa Fe de Bogotá – Colombia

Hospital Italiano – Buenos Aires, Argentina

Fundación Valle del Lili – Cali, Colombia

Estos centros se distinguen por su infraestructura de vanguardia, formación médica continua y capacidad de innovación en atención especializada.

El caso ecuatoriano: Hospital Metropolitano

Hospital Metropolitano de Quito, reconocido en 2025 por su excelencia médica y tecnología de vanguardia. DIRECTORIO MÉDICO DE QUITO

Con más de 40 años de trayectoria, el Hospital Metropolitano de Quito ha sido reconocido por su excelencia médica, tecnología de última generación y experiencia del paciente. La institución destaca en áreas como cirugía robótica, medicina nuclear, cuidados intensivos y atención cardiovascular.

Según voceros del hospital, este reconocimiento internacional reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad y la calidez en el servicio. Además, el Metropolitano anunció la construcción de una nueva sede en San Patricio, enfocada en sostenibilidad e innovación.

El reconocimiento del Hospital Metropolitano de Quito en los rankings HospiRank e IntelLat 2025 representa un posicionamiento grande para la medicina ecuatoriana. Esto visibiliza el esfuerzo por elevar los estándares de atención y posicionar a Ecuador como referente en salud especializada.

