¿Dónde estudiará mi hijo? Guía rápida para regreso a clases régimen Sierra-Amazonía

Los padres tienen un plazo limitado para poder consultar el plantel estudiantil de sus hijos

El Ministerio de Educación habilitó las consultas en línea para el regreso a clases

Con el inicio del año lectivo 2025–2026 en el régimen Sierra-Amazonía previsto para el lunes 1 de septiembre, miles de familias ecuatorianas se preparan para el retorno a clases. Una de las principales inquietudes en esta etapa es conocer en qué institución educativa fue asignado cada estudiante, especialmente quienes ingresan por primera vez al sistema fiscal o realizaron procesos de traslado.

El Ministerio de Educación ha habilitado una plataforma oficial para realizar esta consulta en línea, disponible las 24 horas del día. Este sistema permite a padres, madres o representantes legales verificar el nombre del plantel, su ubicación y el nivel educativo correspondiente, de forma rápida y segura.

Pasos para consultar el plantel asignado en línea

Para realizar la consulta, el Ministerio de Educación ha dispuesto el portal oficial juntos.educacion.gob.ec, donde se debe seguir el siguiente procedimiento:

Ingresar al sitio web y seleccionar la opción “Régimen Sierra-Amazonía”. Hacer clic en “Consulta la Institución Educativa”. Ingresar el número de cédula o los nombres completos del estudiante. Completar el código de verificación que aparece en pantalla. Presionar el botón “Buscar”.

Una vez realizado este proceso, el sistema mostrará los datos del estudiante y el nombre del plantel asignado. En algunos casos, se desplegará un formulario adicional con preguntas relacionadas al representante legal, que deben ser completadas para acceder a la información completa.

La plataforma está habilitada desde el 25 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2025, coincidiendo con el calendario oficial de inicio de clases. Posteriormente, se abrirá una segunda fase de consulta desde el 22 de septiembre, destinada a quienes realizaron matrículas extraordinarias o cambios de plantel.

Estudiantes del régimen Sierra y Amazonía iniciarán clases el 1 de septiembre.

Es importante destacar que esta consulta aplica únicamente para instituciones fiscales. Los planteles particulares, municipales y fiscomisionales pueden definir sus propios cronogramas y procesos de matrícula, aunque muchos se alinean al calendario oficial para facilitar la planificación académica.

Calendario escolar y recomendaciones para el inicio de clases

El Ministerio de Educación ha establecido un cronograma escalonado para el retorno a clases en el régimen Sierra-Amazonía:

1 de septiembre: Educación Inicial (3 y 4 años) y Bachillerato (1.º, 2.º y 3.º curso).

2 de septiembre: Educación General Básica Superior (8.º, 9.º y 10.º) y Preparatoria (1.º de básica).

3 de septiembre: Educación General Básica Media (5.º, 6.º y 7.º) y Elemental (2.º, 3.º y 4.º).

El año lectivo se desarrollará en tres períodos académicos, con un total de 200 días laborables, conforme a la normativa vigente. Además, se han definido fechas para exámenes supletorios, remediales y de gracia, que buscan garantizar la continuidad pedagógica y el derecho a la educación.

Para facilitar el proceso de ingreso, el Ministerio recomienda tener a mano los siguientes datos al momento de realizar la consulta:

Número de cédula del estudiante.

Nombres completos del estudiante.

Correo electrónico del representante legal (en caso de requerir contacto posterior).

Dirección domiciliaria actualizada.

En caso de inconsistencias o dificultades técnicas, los representantes pueden acudir a las direcciones distritales de educación o comunicarse con los operadores telefónicos habilitados por el Ministerio, quienes brindan asistencia personalizada durante el proceso de matrícula y asignación.

