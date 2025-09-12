Expreso
Incendios Quito
La comunidad recibió una capacitación previa por parte del personal técnico de Cuerpo de Bombaros.Foto: cortesía / CBQ

Zámbiza recibe nuevo gabinete contra incendios forestales en Quito

Zámbiza fue identificada como una de las zonas con alta vulnerabilidad frente a incendios forestales

La comunidad de Zámbiza, ubicada al nororiente del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta desde este 12 de septiembre de 2025 con un nuevo gabinete contra incendios forestales, el sexto instalado en la ciudad como parte de un programa de prevención liderado por el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). 

Zámbiza ha sido identificada como una de las zonas con alta vulnerabilidad frente a incendios forestales, especialmente durante la temporada seca, cuando las condiciones climáticas y del terreno incrementan el riesgo de propagación rápida del fuego.

El gabinete, entregado a la comunidad, en colaboración con la iniciativa privada Constructores Positivos, está equipado con herramientas y materiales especializados para la respuesta inicial ante incendios. 

Su custodia y uso estará a cargo de los propios habitantes del sector, quienes recibieron una capacitación previa por parte del personal técnico, con el objetivo de fomentar una respuesta temprana y organizada ante posibles emergencias. 

Cinco gabinetes instalados

La instalación forma parte de una estrategia más amplia de prevención, monitoreo y preparación comunitaria implementada por el CBQ en zonas catalogadas como prioritarias. Antes de Zámbiza, se colocaron gabinetes similares en la González Suárez, Mastodontes, Itchimbía, Nayón y Cocotog.

Con esta acción, se estima que alrededor de 7.000 personas en Zámbiza podrán acceder a mejores recursos para prevenir y enfrentar incendios en su entorno natural.

Además, se confirmó que en las próximas semanas se entregará un séptimo gabinete en Lumbisí, en pa parroquia de Tumbaco, otro punto considerado crítico por su exposición al riesgo de incendios forestales.

Según la institución, el proyecto ha sido desarrollado a través de una articulación entre entidades públicas y privadas, con énfasis en la prevención comunitaria y la conservación del entorno en zonas periurbanas y rurales del Distrito Metropolitano.

