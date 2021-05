En Zámbiza, nueve familias luchan contra el abismo

Para tres jóvenes de la parroquia Zámbiza, las mañanas vienen acompañadas de un extraño quehacer cotidiano: tras despertar y lavarse los dientes deben descender por un arnés hasta el fondo de la quebrada que está al pie de sus viviendas e ir destapando la tierra, que lleva más de diez horas cubierta con lonas de gran tamaño.

Es lo único que evita la erosión y que evita que las casa caigan al abismo. Esta es la realidad para nueves familias que, producto de las fuertes lluvias, deben convivir con el temor a la muerte.

Los moradores, conformados por 50 integrantes, construyeron sus casas en este lugar hace 30 años, cuando el talud parecía firme. Cada uno ha invertido al menos 50.000 dólares en sus viviendas. “Hemos hecho préstamos para los acabados. El último fue de 7.000 dólares”, comenta Cecilia Criollo, una de las afectadas.

Los problemas se suscitaron principalmente en los últimos años. Para los residentes, la situación llegó de sorpresa, pues dicen que cuando empezaron a hacer sus casas, la franja era de unos 10 metros y que nunca habían visto que el talud se moviera. Hoy en día, cubrir la tierra con lonas es la única opción para salvar sus viviendas.

El sistema es sencillo: dos hombres sujetan al improvisado escalador apoyándose en una de las columnas de la vivienda para bajarlo y subirlo. Este desciende hacia la hondonada para cubrir la tierra con las lonas y colocar adoquines que evitan que el viento los levante. Uno de los hombres se queda como vigía para informar sobre daños urgentes que puedan darse en la madrugada.

Por ahora, durante las noches, las familias duermen en casas de vecinos o familiares. “No sabemos a qué rato se puede caer todo”, dice Juan Criollo, otro de los residentes.

Para Freddy Yandún, director de Riesgos de la Secretaría de Seguridad, la situación no se suscitó a raíz de la erosión, sino porque los vecinos no cumplieron con la obligación de construir a quince metros de la hondonada. “Esto no es para proteger las quebradas, sino a las infraestructuras de la gente”, comentó el funcionario.

Otra de las causas, señala, es que no hay un adecuado manejo del agua lluvia. “Se deben hacer canaletas. La erosión se ocasionó desde arriba. La época lluviosa ha sido intensa este año”, agrega.

Nueve familias se han visto afectadas por la erosión de la tierra. ANGELO CHAMBA

Desafortunadamente, no hay soluciones sencillas para el malestar de los residentes. Hasta ahora no han podido ser evacuados ni han recibido ayuda con el fondo de emergencia del Municipio porque, como explica Yandún, aún no han perdido bienes.

La reubicación a las viviendas de ayuda social que mantiene el Cabildo tampoco están disponibles para los afectados .

Esto se debe a que, de acuerdo a la Ordenanza 225, las viviendas afectadas deben tener un menor valor que las de asistencia social que recibirían.

Por ahora, la Secretaría de Seguridad levantó los informes del caso y la situación socioeconómica de los moradores será analizada según la normativa.

Y pese a hallarse en zona de riesgo, no hay planes de inversión inmediata para fortalecer el talud y evitar la continuidad de la erosión del lugar.

Por ahora, los residentes deberán continuar tapando la tierra y rogando que, con el arribo de mayo, las lluvias se detengan y el sol ayude a secar la frágil tierra de Zámbiza.

Las lluvias duplican las emergencias

En comparación con el año pasado, la época lluviosa ha sido más intensa y ha durado más, por lo que las emergencias también aumentaron. Según datos del Cabildo, han registrado entre 315 inundaciones y deslizamientos.

Solo en las últimas dos semanas, la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia reportó 64 emergencias producto de las lluvias en el distrito, en las que veintiséis viviendas sufrieron daños y 15 familias resultaron damnificadas.