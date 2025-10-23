Volcamiento de furgoneta escolar deja cinco heridos en sur de Quito

Una furgoneta escolar se volcó la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025 en la intersección de las calles Leónidas Dubles y Byron Noboa, en el sector San José de Guamaní

La tarde de este 23 de octubre de 2025, una furgoneta escolar se volcó en la intersección de las calles Leónidas Dubles y Byron Noboa, en el sector San José de Guamaní, al sur de Quito. El Cuerpo de Bomberos acudió de inmediato al lugar y atendió a cinco personas que resultaron heridas durante el accidente.

El conductor fue sometido a pruebas de alcoholemia

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), una de las personas involucradas recibió el alta en el sitio, mientras que tres fueron trasladadas a una casa de salud ubicada en Chimbacalle y otra al Hospital Enrique Garcés. Las autoridades informaron que el conductor de la furgoneta fue sometido a la prueba de alcohol, cuyo resultado fue negativo.

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) realizó el levantamiento de indicios en el lugar para determinar las causas del volcamiento. Este accidente se registró pocas horas después de otros dos siniestros de tránsito ocurridos este jueves, que dejaron un saldo de tres personas fallecidas.

Accidente de tránsito en Carapungo

En otro hecho, en el norte de Quito, un accidente de tránsito tuvo lugar en el Intercambiador de Carapungo. Personal de Bomberos rescató a dos personas que habían quedado atrapadas dentro del vehículo y les brindó atención prehospitalaria.

Debido a estos incidentes, la avenida Simón Bolívar permanece parcialmente habilitada en sentido sur–norte, mientras las autoridades realizan las labores de control y revisión de la vía.

Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de conducir con precaución y respetar las normas de seguridad, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.

