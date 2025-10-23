Quito: Accidente en el Trébol dejó dos fallecidos, ¿qué ocasionó el siniestro?

El accidente involucró a un bus y una moto. El conductor de la unidad se fugó, luego de que un niño y un adulto fallecieron

Un niño y un adulto fallecieron por un accidente de tránsito entre una moto y un bus, en el sector de El Trébol, centro de Quito.

Un lamentable hecho enluta a una familia en la capital. A las 06:58 de este jueves 23 de octubre de 2025 un bus y una motocicleta se impactaron cuando ambos vehículos circulaban por el sector de El Trébol, en el centro de Quito. Debido a este accidente, dos personas perdieron la vida: un niño y un adulto.

El ECU 911 informó que el siniestro vial ocurrió en el tramo sobre la autopista General Rumiñahui que conecta con la avenida Velasco Ibarra, en sentido Valle de Los Chillos - Quito, en dirección hacia el occidente de la ciudad.

El autobús involucrado pertenece a la cooperativa de transporte Vingala, el cual quedó detenido en el carril central de la vía. Detrás de la unidad yacía la moto con las dos víctimas mortales de este hecho. Los pasajeros del bus descendieron y miraban consternados el fatal siniestro, mientras que el conductor huyó del sitio.

Los uniformados de la Policía Nacional llegaron a El Trébol y cercaron el lugar para las pericias del caso, mientras que una ambulancia del Cuerpo de Bomberos atendió a las víctimas, pero confirmaron que ambos perdieron la vida.

¿Cómo está la autopista Rumiñahui?

Debido a la emergencia, la circulación vehicular se suspendió en ese punto, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó tomar vías alternas.

Hasta las 10:30 el tránsito seguía cerrado en ese sector y el paso en la autopista era parcial. Solo se permitía la circulación vehicular desde Quito hacia el Valle de Los Chillos.

