Tragedia vial en Quito: tres fallecidos en accidentes ocurridos este 23 de octubre

Personal de bomberos y agentes de tránsito acudieron al sector de El Trébol, donde un bus y una motocicleta chocaron. Los ocupantes de la moto perdieron la vida en el siniestro.

Un trágico siniestro de tránsito ocurrió la mañana de este jueves, 23 de octubre de 2025, en el sector de El Trébol, en el centro norte de Quito. Un bus y una motocicleta colisionaron en la Autopista General Rumiñahui, en sentido Valle de Los Chillos–Quito, dejando como saldo dos personas fallecidas, entre ellas un menor de edad.

Accidentes que dejan víctimas mortales

De acuerdo con información preliminar, los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre el asfalto, mientras equipos de emergencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional acudieron al sitio para realizar las labores de levantamiento y peritaje.

La AMT informó que la circulación vehicular se mantiene cerrada en los carriles izquierdo y central de la Autopista General Rumiñahui, en el ingreso hacia El Trébol, mientras avanzan las diligencias. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas como la avenida Velasco Ibarra y el redondel de La Marín para ingresar al centro de la ciudad.

Otro siniestro mortal en el norte de Quito

Horas antes, otro accidente de tránsito se registró sobre la Panamericana Norte, en el sector de Los Cóndores, alrededor de las 05:36 de la madrugada. Según el ECU 911, el siniestro involucró una motocicleta y dejó una persona fallecida.

Desde la Sala Operativa del Centro Zonal Quito se coordinó la movilización de recursos de la AMT y la Policía Nacional para atender la emergencia. La circulación vehicular en sentido sur–norte se mantiene parcialmente habilitada mientras se retira el vehículo siniestrado y se realizan las investigaciones correspondientes.

A solo dos meses de que concluya el año, Quito enfrenta cifras alarmantes en cuanto a fallecidos por siniestros de tránsito con un total de 210 hasta octubre, superando los registros de 2019, cuando se registraron 208.

Las causas de los accidentes de tránsito, en la mayoría de los casos, se repiten los mismos factores: exceso de velocidad, consumo de alcohol y la falta de respeto a las señales de tránsito.

