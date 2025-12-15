Volcamiento de bus a Papallacta: ¿Hay víctimas mortales y qué se sabe de los heridos?

Las personas heridas fueron trasladadas a diferentes casas de salud para su respectiva valoración médica

El bus se volcó en la vía Papallacta, a la altura del kilómetro 9.

Un siniestro de tránsito se registró la noche del 14 de diciembre de 2025, en el sector de Pifo, en dirección a la vía Papallacta, a la altura del kilómetro 9, de acuerdo con informó del ECU 911.

Según el reporte oficial, a las 20:15 se recibió una alerta a través de la línea única para emergencias 911, que advertía sobre el volcamiento de un bus interprovincial.

De manera inmediata, el ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Policía Nacional para atender la emergencia.

Como resultado del incidente, de forma preliminar se dio a conocer que siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes casas de salud para su respectiva valoración médica. Afortunadamente, no hubo fallecidos.

Sin embargo, horas más tarde, el Cuerpo de Bomberos informó que brindó atención prehospitalaria a 11 personas afectadas por el siniestro.

En las labores de atención y control de la emergencia participaron 16 efectivos del CBQ, apoyados por seis vehículos especializados, quienes trabajaron en el sitio para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Un llamado a los conductores

Ante este hecho, el ECU 911 y el Cuerpo de Bomberos exhortaron a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, especialmente en vías rápidas, y a conducir con responsabilidad para evitar poner en riesgo la vida propia y la de terceros.

Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia es fundamental comunicarse de inmediato con la línea de emergencia 911.

Otro siniestro dejó 10 heridos

La madrugada del mismo 14 de diciembre, un bus interprovincial de la cooperativa Flota Imbabura se accidentó en la vía Alóag - Santo Domingo, cuando circulaba kilómetro 20 de esa carretera que une las provincias de la Costa y Sierra del Ecuador.

El ECU 911 informó que la alerta se registró a las 02:58. El bus se quedó volcado sobre el carril central de la carretera, al lado de una división de seguridad. La unidad se detuvo sobre el lado del conductor.

El servicio de emergencia señaló que se reportaron personas atrapadas y luego se confirmó que 10 resultaron heridas. Los afectados recibieron atención médica de los paramédicos del Ministerio de Salud y de los bomberos de Quito y Mejía.

🔁 #Actualización | Sniestro de tránsito en Cohauco, Pifo.



🧑🏻‍🚒 Nuestro equipo brindó atención prehospitalaria a 11 personas que resultaron afectadas.



🚒 En el lugar trabajamos con 16 efectivos y seis vehículos.



🧠 Por favor, conduce con responsabilidad y no pongas en riesgo tu… pic.twitter.com/P9iQeZLq4B — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 15, 2025

