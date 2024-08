El vinilo halla un nicho en los valles de Quito

“¿Es posible pedir un LP de Kitaro, el músico japonés?”, pregunta Juan Andrés Moya en la recepción de Music Service. Son las 12:00 y en la tienda musical de Cumbayá, un grupo de chicos, entre los 18 y 20 años, curiosean entre las repisas llenas de vinilos.

Afuera del establecimiento, las calles bullen de movimiento y vida. Aún queda un día de vacaciones, y adolescentes y jóvenes aprovechan el tiempo libre en el valle para pasear. Para Moya, estudiante de la carrera de Producción Musical, los días libres son el momento perfecto para buscar nuevos acetatos.

“Colecciono vinilos desde hace tres años, cuando pude escuchar la diferencia en el sonido entre un disco de acetato y el streaming. Antes tenía que ir a Quito a comprar discos, pero ya todo está aquí”, asegura.

No es el único. Los jóvenes entre los 15 y 25 años son el nuevo público de aficionados al vinilo, como lo explica Byron Suntaxi, administrador de Music Service. “Cuando empezamos el local hace quince años, lo que más recibíamos eran coleccionistas. Pero ahora, con las reediciones de discos y con los acetatos que están sacando artistas contemporáneos, hay un nuevo público compuesto por jóvenes. Eso, como tienda, nos ha permitido expandirnos”, comenta.

Jóvenes entre los 15 y 25 años es el público creciente de los vinilos. GUSTAVO GUAMAN

Y si bien los álbumes más populares son los de las bandas de rock clásico de los años setenta y ochenta, también reciben pedidos de todo tipo de música. “Hay personas que vienen y nos piden ediciones limitadas, así que los traemos directamente para el comprador”, añade.

Nicole Mejía, en cambio, nunca tuvo la intención de montar una tienda de discos. Crazy for vintage surgió, como su nombre lo dice, como un espacio de comercialización de prendas clásicas. Los acetatos que rescató del ático de su casa eran para decorar el espacio.

“Mi papá era muy fan de los vinilos y cuando abrí el local me traje los discos para decorar, pero empezó a venir gente que quería comprarlos y se abrió toda una línea de negocio que nunca se me había ocurrido”, comenta risueña.

Así, a la par de los vestidos y zapatos de tacón, Mejía empezó a comercializar acetatos de Pink Floyd, The Beatles y The Rolling Stones. Pronto, sin embargo, se abrió una nueva puerta.

“Un día llegó una chica a preguntarme cómo podía conseguir un tocadiscos para poner el álbum que había comprado, y yo no tenía idea. Hallé en internet que ya se estaban haciendo tocadiscos más modernos, hasta con bluetooth, y empecé a traerlos bajo pedido”, dice.

El local vio su ‘boom’ el año pasado con el arribo de ‘Did you know that there is a tunnel under Ocean Blvd’, de la cantante norteamericana Lana del Rey. “Fue el vinilo más vendido de 2023 en Estados Unidos, pero jamás pensé que también sería el mío. Ni bien traía los discos, al día siguiente ya estaban agotados”, dice. Lo mismo sucedió este año con ‘The tortured poets department’ de la cantante Taylor Swift.

En Tumbaco, el vinilo también tiene su nicho. Ahí, en mayo, Alejandro Barón inauguró Rock & Vynil.

“Durante veinte años solo me dediqué al coleccionismo, pero con el crecimiento de la comunidad empecé a traer discos para vender. Fue genial porque conocí a gente de todas las edades que aprecian el sonido del acetato y el ritual de escuchar un disco. Quería abrir la tienda en 2020, pero la pandemia me puso un freno y recién ahora se pudo concretar”, dice.

Para este, la acogida del vinilo es una tendencia que continuará en crecimiento, conforme los artistas contemporáneos saquen sus discos en este formato. “Hay un aprecio por el disco y por lo que representa, y la idea es que continúe ganando adeptos”, asegura.

De los discos a la música en vivo

En Quito, el vinilo no se queda atrás. Espacios como Lava Records, en La Floresta, se han convertido en un punto de encuentro para los fanáticos de los discos de acetato. Así lo explica David Gómez, propietario del espacio.

“La idea siempre fue que la tienda fuera una experiencia completa donde pudieras no solo comprar un disco, sino que pudieras probarlo y tomarte un cafecito”, dice. El local ahora está concentrado en sumar al local los conciertos en vivo de covers y bandas locales.

