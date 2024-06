Cumbayá: los restaurantes también deberán insonorizar

Al caer la noche, una mezcla de ritmos se apodera de los alrededores de la Plaza Central de Cumbayá, ubicada al nororiente de Quito.

La música de bares y restaurantes se mezcla en el aire, creando una atmósfera festiva que atrae a jóvenes y visitantes. Sin embargo, esta algarabía nocturna no es del agrado de todos los residentes.

El ruido constante, que se intensifica a medida que avanza la noche, afecta la calidad de vida de los habitantes de este valle, quienes han visto alterada su paz y tranquilidad.

Algunos han optado por tomar medidas al respecto. Plantones y protestas han sido organizados para exigir a las autoridades que tomen medidas para controlar el ruido excesivo. La situación ha generado tensión entre quienes disfrutan de la vida nocturna y aquellos que buscan un ambiente más tranquilo.

En medio de esta dicotomía, surge la pregunta: ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la diversión nocturna y el derecho al descanso de los residentes?

José Morales, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, indica que tras la aprobación del Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) el pasado 12 de mayo, la normativa ha cambiado en varias zonas de la capital.

La Plaza de Cumbayá y sus alrededores ahora tienen un uso de suelo denominado “Protección Urbana Patrimonial” que consiste en preservar el valor histórico del sector, a la vez que promueve un desarrollo urbano más sostenible y armonioso de la parroquia.

Para dar cumplimiento a esta ordenanza, Morales menciona que en conjunto con la Secretaría de Ambiente, Quito Turismo y los dueños de establecimientos, se trabaja en un reajuste de la normativa para que los restaurantes implementen medidas de insonorización.

Esto responde a la detección de varios negocios que, originalmente, cuentan con licencia de restaurante, pero operan como bares o discotecas sin los sistemas de insonorización adecuados. Los ajustes están previstos para agosto de este año.

Martha Guerrero, representante del gremio de Bares y Discotecas, denuncia una preocupante situación: muchos establecimientos operan como restaurantes, pero en realidad funcionan como bares o discotecas, evadiendo impuestos y generando una “competencia desleal” que afecta al sector en un 80%.

Guerrero explica que estos establecimientos aprovechan la categoría de restaurante para pagar patentes más bajas, que van desde 100 dólares, mientras que los bares y discotecas deben pagar entre 700 y 2.500 dólares.

Ante esto, una de las medidas más importantes es la limitación a una sola licencia por predio, lo que impedirá la concentración excesiva y la consecuente precarización del sector, como pasó en La Mariscal.

Para el secretario de Territorio, esta zona se saturó de bares porque no existía un límite de cuántas licencias se podían emitir en un solo predio. “Lo que pasó fue que en un mismo predio funcionaban más de tres y hasta diez bares sin cumplir ninguna norma”, señala.

No obstante, aclara que esta normativa no afectará a los locales que ya cuentan con licencias bajo las normativas anteriores, pero las nuevas construcciones y actividades deberán cumplir con las disposiciones actuales. Si bien la norma actual no permite directamente la apertura de nuevos bares en la zona, existen cuatro establecimientos que cuentan con un “derecho de preexistencia”.

Este derecho establece que, si un predio obtuvo una licencia de bar en el pasado, incluso si la normativa actual ya no lo permite, ese local puede seguir operando como bar y renovar su licencia cada año.

Los residentes de Cumbayá, como Juan Becerra, han expresado su preocupación por la inseguridad que se ha generado en la zona debido a la falta de control policial. Becerra, quien recientemente sufrió el robo de su auto, propone la creación de una zona específica para la ubicación de bares y discotecas con vigilancia permanente.

Son pocas las personas que circulan por la Plaza de Cumbayá, su estado es crítico pues personas habitantes de calles se han tomado este espacio Gustavo Guamán

Además, sugiere que a partir de las 20:00, la Plaza Cumbayá se convierta en un centro de eventos culturales y ferias, aprovechando su potencial como espacio público.

Permisos más rigurosos

Las nuevas regulaciones también implican un proceso de permisos de construcción más estricto para bares, discotecas y otras actividades. Se requerirá la aprobación tanto de la Unidad de Áreas Históricas de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial como de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Municipio de Quito.

