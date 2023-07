Los fuertes vientos, propios del verano quiteño, han provocado cortes de luz, turbulencia en aviones y hasta caídas de árboles en medio de las vías.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las ráfagas en la Sierra y parte de la Amazonía se extenderán hasta el sábado 22 de julio de 2023.

Los técnicos de la institución advierten que los vientos pueden llegar a tener una velocidad de 80 kilómetros por hora, consideradas como muy alto en la tabla de medidas.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) también está en alerta. Informó que debido a los fuertes vientos en la región Interandina, se presentaron hasta 200 suspensiones y fallas en el servicio en algunos sectores, en los que tiene cobertura.

Frente a esta situación, la EEQ informó que ha incrementado el número de personal operativo que se encuentra en el campo, “con el fin de atender las novedades que se presentan en el sistema eléctrico”.

Además, los vendavales han provocado la caída de varios árboles, que afectó las redes eléctricas y datos, al desplomarse sobre los cables de los postes.

En el área de la aviación, los vientos suponen un reto para los pilotos. “Bienvenidos a la época de más viento en Quito, aproximaciones frustradas y desvíos a los aeropuertos alternos. Recordemos que la seguridad siempre será primero y si tu vuelo no puede aterrizar es por ello, no porque la aerolínea o piloto no quiera”, indicó Nicolás Larenas, corresponsal aeronáutico en su cuenta de Twitter.

El Aeropuerto de Quito es complejo, sobre todo por la altura y a esto se suma los fuertes vientos.

