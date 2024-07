Quito: Seis meses después de ser inauguradas, UPC no están operativas

En 2023, la Alcaldía inauguró 54 unidades rehabilitadas. Seis meses después no todas están operativas

En la UPC Parque Industrial, en el sur, se acumula el agua cuando llueve. En el interior hay problemas de humedad y no es habitable.

A finales de diciembre de 2023, por todo lo alto, el Municipio de Quito entregó a los moradores tres Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en Guajaló, Parque Industrial y la Ciudadela del Ejército, en el sur de la ciudad.

Estas tres se sumaron a otras 51 que fueron rehabilitadas en el marco del proyecto ‘Una UPC más para Quito’. En una primera fase, el objetivo era cubrir 108 de estas infraestructuras.

Lea también: Wilson Pavón: Los sitios hostiles facilitan el escenario para actos terroristas

Entre los trabajos se realizó la rehabilitación, colocación de equipamiento y mantenimiento con una inversión de 754.000 dólares. La intervención en esas tres instalaciones, según el Municipio, benefició a 681.000 moradores de esos sectores.

Quito: Hombres ingresan a un conjunto y asaltan a conductor Leer más

Consuelo, quien omitió su apellido por seguridad, vive en Guajaló. En diciembre fue parte de los vecinos que recibieron la renovada UPC. Menciona que el barrio es conflictivo, los robos, las extorsiones e incluso crímenes son el pan de cada día.

Recuerda que la unidad permaneció cerrada más de un año y su rehabilitación fue una luz de esperanza para, de alguna manera, apaciguar a la peligrosa zona del sur.

“Al principio nos entusiasmamos por la intervención, pero hasta ahora no está habitable”, dice. Además, cuestiona dos aspectos: que las obras se hagan a medias y por ello no esté habilitada, y por otro, que no haya policías. “No hay patrullajes, solo se forman y se van”.

Una situación similar ocurre en al menos otras tres UPC: Parque industrial, Nueva Aurora y Chiriyacu Medio, en el sur.

En estas infraestructuras hay problemas de humedad y no se han realizado las intervenciones previstas. Paola Suárez, jefa del distrito Eloy Alfaro, señala que la UPC de Guajaló, que se inauguró en diciembre, todavía no ha sido entregada oficialmente por parte del Municipio. “Si bien han remodelado, hay paredes que están húmedas, cuando llueve hay filtraciones de agua y en el patio hay charcos”, indica.

Consuelo lamenta que estos problemas impidan que la estructura de Guajaló esté operativa y que la delincuencia y el crimen ganen terreno en la zona.

¿Qué sucedió con los trabajos?

Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, señala que faltan los documentos de la entrega y recepción de 35 UPC intervenidas en el convenio con el Municipio. Este trámite no se realizaba hasta fines de junio.

“Fueron inauguradas sí, mas no entregadas de forma legal y debida”, sostiene.

Guajaló. En la UPC hay humedad debajo de la ventana del cuarto de descanso de los policías y en la pared de un corredor. Foto: Henry Lapo / EXPRESO

¿La razón? El oficial explica que previo a la recepción de las infraestructuras, el Departamento de Construcciones de la Dirección Nacional de Logística la Policía envió a técnicos e ingenieros para verificar si los daños fueron subsanados.

De acuerdo con Pavón, recién esta semana se tiene previsto firmar el convenio para la entrega formal de 32 UPC. En las otras tres los daños no han sido reparados, según lo establece el informe técnico del Departamento de Construcciones.

El comandante recalca que su institución está cumpliendo con el convenio respecto a la presencia policial en las 32 UPC intervenidas. Sin embargo, dice que es necesaria la entrega y recepción de manera legal y formal, y que se solucionen las observaciones que se hicieron.

La garantía, una opción

Para el alcalde Pabel Muñoz no debería haber controversia sobre el tema. Este 1 de julio de 2024, al finalizar su informe semanal, recordó que existe una garantía y si es necesario aplicarla, lo harán. Adelantó que, si en algún espacio no se hicieron las adecuaciones al 100%, se solicitará al constructor que intervenga nuevamente.

“La Policía nos pidió la recuperación, lo que necesitamos es que haya el contingente en ese espacio. La pregunta es, ¿hay el suficiente contingente?”, cuestionó Muñoz.

Presunto deshuesadero de vehículos fue clausurado en el sur de Quito Leer más

El funcionario también pidió claridad: "Si hay un espacio listo y la Policía no va, por último deben decirnos no tengo previsto poner ahí policías y está bien, recuperamos ese dinero para la capital”, indicó. Esto en referencia a la cláusula para que la Fuerza Pública reembolse lo que el Municipio invirtió en la rehabilitación de las UPC si continúan sin efectivos.

Muñoz anunció que en los próximos días mantendrá una reunión con el comandante del Distrito para “superar cualquier tema”.

¿Se aplicará la cláusula?

Sobre las observaciones del Departamento de Construcciones, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, indicó que “son mínimas” y que son parte de un “proceso normal” que puede ocurrir por las eventualidades climáticas. Sin embargo, considera que “eso no impide que las UPC estén habilitadas”.

Respecto a la aplicación de la cláusula, la funcionaria recalcó que “no quisiéramos usarla, por eso mantenemos una constante comunicación”.

También asegura que han realizado al menos cuatro insistencias a la Policía para que se firmen las actas finales.

La Comisión de Seguridad del Concejo Metropolitano ha seguido el tema solicitando información sobre el convenio entre el Municipio y la Policía para la rehabilitación de estas infraestructuras.

Según el edil Michael Aulestia, se les informó que hay algunas UPC subutilizadas y la institución presentó un nuevo modelo de gestión para dos acuerdos específicos.

Por el momento no está previsto que la Comisión de Seguridad trate el tema en los próximos días en el Concejo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!