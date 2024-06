Tercera placa en Quito empezaría a funcionar en 2025 ¿Cómo funciona?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció en sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano del 27 de junio de 2024, la implementación de la "tercera placa" a partir de enero de 2025. Esta iniciativa busca modernizar la gestión de la movilidad en la capital ecuatoriana, utilizando tecnología de vanguardia para optimizar el flujo vehicular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Presentaré dentro de poco al Concejo que aprobemos la ‘tercera placa’. En dos o tres años podremos tener a todos los vehículos del Distrito Metropolitano con la ‘tercera placa’”, dijo la autoridad indicando que se trata de una herramienta que busca la gestión inteligente de la movilidad en la Capital.

“Hoy, cuando hacemos la revisión técnica vehicular, nos ponen un sticker. Cambiaremos por un chip”, detalló el alcalde.

