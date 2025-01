Unión de gremios culturales: La fuerza oculta detrás del arte

Pese a las considerables dificultades con el racionamiento de luz y la crisis de seguridad que atraviesa el país, los artistas destacan el incremento de producción cultural en 2024 y miran hacia el futuro, a esperas de un 2025 más productivo con nuevas oportunidades para los gestores culturales y los gremios de artistas.

RELACIONADAS Los avances en la gestión cultural resaltan la identidad y el desarrollo del país

Juana Guarderas: "“Hemos tenido la alegría de volver a ver en escena festivales que estaban extintos”

¿Quién era Jaime Anrdade Moscoso? Una exposición te lo cuenta Leer más

Como un año prolífico para las artes escénicas describe la actriz y directora del Teatro Patio de Comedias al 2024.

“Este año tuvimos la gran alegría de ser sede del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud Guaguas De Maíz, que se ha conservado durante diecisiete años, y de ver el regreso del Festival Quito Tiene Teatro, que estaba extinto y que finalmente se pudo retomar”, dice Guarderas.

Señala que esta última propuesta surgió del trabajo colectivo, de una alianza entre la Asociación Nacional de Artes Escénicas, la Red de Espacios Escénicos Independientes y la Red de Artistas en Movimiento tras que se suspendiera por la falta de fondos.

Te puede interesar: El Teatro Nacional Sucre abre convocatorias para artistas: conoce cómo aplicar

Juana Guarderas es directora y fundadora del Teatro Patio de Comedias, en el sector de La Mariscal. Cortesía

Así mismo, del trabajo gremial también surgió el Primer Encuentro de Teatro Andino Hecho por Mujeres, enfocado en obras elaboradas por mujeres y enfocadas en la cosmovisión andina.

No obstante, Guarderas añade que, si bien el trabajo de cada espacio cultural en difundir sus propuestas escénicas es crucial, también han sido importantes los fondos concursables estatales y locales que han permitido incluso la realización de obras teatrales en gran formato.

RELACIONADAS Mónica Ojeda está en la lista del Premio Finestres

“No es un trabajo que se haga solo. Debe ser un proceso equilibrado que cuenta con el apoyo de las instituciones y del estado y la empresa privada, pero lo ideal que existan distintas opciones para la creación y para los artistas”, indica.

Quitofest: Secretario de Cultura y organizadores, llamados al Concejo Leer más

Añade que este equilibrio y la apertura de fondos concursables han sentado un panorama positivo para 2025. “El próximo año tenemos varios estrenos, y hay estrenos porque hubo fondos e inversión. Estamos muy contentos de ser sede de algunos de esos estrenos”, dice.

Byron Toledo: "Buscamos filiaciones con el arte desde los procesos educativos"

Byron Toledo es artista y director de Q Galería, el espacio expositivo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Este señala que, desde la galería, se forja un espacio de exposición que no se centra exclusivamente en la comunidad universitaria, sino que se conecta con la comunidad y con la creación local y nacional.

Byron Toledo es artista, docente y director de Q Galería en la Universidad San Francisco de Quito. Karina Defas

“Nuestro principal público es la comunidad universitaria, desde este nicho buscamos generar filiaciones desde procesos educativos que articulen distintos campos del saber dentro de la academia con las diferentes exposiciones que tenemos en la galería. Generando procesos de mediación con medicina, psicología, educación, biología”, explica.

Es así que todas las exposiciones que entra a la Q cuentan con una serie de talleres, visitas guiadas y conversatorios que vinculan incluso la realidad nacional con el arte, como fue el caso del taller Calzones parlantes, ofreciendo en el marco de la muestra Apariciones Poéticas Callejeras de Diana Gardeneira y que obtuvo un lleno total.

“Mi trabajo como docente es formar artistas, en ese orden trato de generar un marco referencial de artistas ecuatorianos, intentando dar un contexto local del arte y conectarlo con uno general. Desde la galería buscamos exponer el trabajo de artistas nacionales y generar un espacio de profesionalización para los artistas en formación”.

Añade que además de esa labor, en 2025 se fortalecerá la creación de la colección de obras desde la galería para la universidad que busca fortalecer el coleccionismo y ser parte de la historicidad del arte ecuatoriano.

Lee también: Ramón Barranco: El gestor de sueños se despide de Ecuador

Juan Pablo Acosta: "“Trabajaremos durísimo en la formación de públicos teatrales”

Al norte de la capital, en el barrio de El Pinar Alto, se encuentra el Teatro Victoria, un teatro y sede de la escuela de artes escénicas EIFA, que ha consolidado su trayectoria a través del montaje de los grandes clásicos del teatro universal.

Este año, explica su director Juan Pablo Acosta, concretaron el montaje de la comedia Los Menecmos de Eurípides, El diluvio que viene, de Pietro Garinei y Sandro Giovannini y Las brujas de Salem de Arthur Miller.

Juan Pablo Acosta es fundador y director del Teatro Victoria, ubicado en el sector de El Pinar Alto. Dina Defas

El artista asegura que, pese a los cortes de luz, y la situación de inseguridad que vive el país, la programacion continuó y la gente llegó. Pese a ello, para 2025 alistan una nueva propuesta destinada a fortalecer y formar públicos para el teatro.

Amparo Guillén: más allá de 'Lupita', también cantó para educar a sus hijos Leer más

“El publico no ‘preexiste’, uno lo crea, lo genera, lo forma, y si esta formación viene desde más temprano, es mejor. Nuestra propuesta para 2025 es trabajar con niños, adolescentes, y lo que se denomina ‘contra públicos’, es decir personas que no están consideradas siquiera en una variable de púbico en artes escénicas” dice.

Un primer paso se dio este mes, con el cierre de la temporada, que en esta ocasión no se llevó a cabo a través de las artes escénicas, sino del canto.

“Planteamos el proyecto Navidad Sinfónica, con el cual estuvimos recorriendo iglesias muy icónicas de Quito y haciendo conciertos gratuitos. Nos presentamos en una iglesia en el parque Italia, en el barrio Girón, en la Catedral, y la idea fue llevar música del más alto nivel y mostrar lo que hacemos para que la gente nos conozca”, señala.

Sara Palacios: "Hay que trabajar en comunidad para incrementar los públicos y crecer juntos”

Hace una década, cuando la escultora Sara Palacios decidió abrir las puertas de su casa en el valle de Nayón como galería, lo hizo no con una intención de cambiar de profesión, sino de ofrecer un sitio de exposición en medio del vacío que existía de este tipo de espacios.

“Cuando yo me animé a abrir mi casa, la galería de Ileana Viteri había cerrado y no quedaban galerías en Quito”, recuerda. Sin embargo, afirma que en 2024 ha visto con gran alegría la apertura de nuevas galerías en Quito y Cumbayá.

Sara Palacios es escultora y fundadora de la galería Sara Palacios, que funciona en Nayón. Karina Defas

“Eso me ha llenado de muchísimo ánimo y satisfacción porque significa que hay un interés del público por los artistas locales y que existe un coleccionismo joven. Quizás es un porcentaje pequeño, pero existe”, indica.

Añade que entre los logros que se han concretado en su galería está el trabajo en conjunto con otros colectivos culturales, como InConcerto, con quienes ha empezado a desarrollar espacios de concierto y arte los fines de semana.

RELACIONADAS El bien y el mal se exploran en la muestra Claroscuro

“Lo más importante es generar espacios para el arte, que no estemos esperando que alguien lo haga por nosotros, sino que trabajemos en comunidad para trabajar en comunidad para incrementar los públicos y crecer juntos. He podido ver esto en carne propia los sábados con las propuestas musicales que estamos haciendo, y aunque no es fácil, aunque es un trabajo duro, es un trabajo que está dando frutos”, señala.

Lee también: Ilowasky Ganchala retrata las intimidades de lo cotidiano

Palacios agrega que para 2025, además de fortalecer estas propuestas semanales, la galería acogerá talleres y conversatorios de capacitación profesional para artistas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!