¿Quién era Jaime Anrdade Moscoso? Una exposición te lo cuenta

“La creación artística es la consecuencia final de una desesperada lucha de la mente del hombre para que su espíritu sobreviva”, decía Jaime Andrade Moscoso, afamado artista quiteño fallecido en 1990 y considerado uno de los creadores más influyentes de la historia del arte moderno del siglo veinte en el país.

Fue escultor, muralista y dibujante y transitó por diversas corrientes como el indigenismo, el ancestralismo, el abstraccionismo y el cinetismo, dejando una huella imborrable en el arte ecuatoriano.

A treinta y cuatro años de su muerte, su obra vuelve a la palestra pública en la exposición Jaime Andrade Moscoso: La Modernidad en Movimiento, que se inauguró en el Centro Cultural Metropolitano (CCM) de la capital.

Concretarla, señaló Susan Rocha, quien curó la muestra junto a Ana Rosa Valdés, fue un trabajo que tomó cerca de tres años y un extenso proceso de investigación. Finalmente se centraron en dos aspectos particulares de la amplia obra del artista: sus murales y su trabajo de experimentación en los años ochenta.

“En los años ochenta ya había transitado por varios ‘ismos’ de la modernidad, tenía una trayectoria ya consolidada y había trabajado ya con varios materiales...Sin embargo, su decisión de experimentar con las piedras de río o con las canicas cuando ya era un artista consagrado muestra su afán de volver a reconciliarse con esa capacidad creativa que tenemos cuando somos niños”, asegura.

Jaime Andrade Moscoso: La Modernidad en Movimiento se exhibe en las salas 1, 2, 3 y 4 del Centro Cultural Metropolitano hasta el 9 de marzo de 2025. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 09:30 a 16:30.

El afamado muralista y escultor quiteño falleció en 1990. Archivo

Pasión por los murales

La exposición está dividida en cuatro salas que recogen sus esculturas, sus obras aéreas, su trabajo en piedra y los bocetos que se transformaron en murales.

De estos últimos también se muestran fotografías y gigantografías. Estos se encuentran regados por distintos puntos de la urbe, entre ellos la Universidad Central del Ecuador (UCE), el Hotel Colón y el Salón de la Ciudad.

Jaime Andrade Heymann, hijo del artista, cuenta que ‘La Historia de la Humanidad’ de la UCE narra, como su nombre lo dice, la evolución del hombre. “En el panel central, que está dividido en tres partes, hace alusión, entre otras cosas, al hombre nuevo”, señala.

En sus últimas etapas, agrega, este continúo con su pasión por el muralismo, una característica de la época, pero decidió ya no hacerlo a través del tallado de la piedra, material con por el tenía predilección.

“Fue un gusto que perduró hasta su última etapa artística, pero ya no quería marcar su huella en la piedra sino que la tomaba intacta de la naturaleza y la envolvía en estructuras metálicas”, recuerda.

Para Rocha, esta labor en piedra es insigne de la obra de Andrade Moscoso, y por ello dedicaron una sala a esta etapa en la creación del artista.

“Corresponden a un proceso de experimentación muy interesante, porque, sobre una técnica tan antigua, Jaime decide experimentar y dotar sus obras de un volumen y un espesor que las diferenciaba por completo de lo que se hacía en la época”, señala.

Además de la muestra, los visitantes hallarán una petición que busca que los murales del artista reciban el cuidado adecuado y no continúen deteriorándose.

La exposición está dividida en cuatro salas y recoge los bocetos previos a algunos de sus reconocidos murales. Leonardo Velasco Palomeque

Transitar por las etapas de la creación

“Siempre he pensado que mi labor plástica ha estado en íntima relación con mi vida, con los sucesos que he visto o experimentado. Nunca he estado aislado del acontecer nacional ni mundial. Entonces, mi obra representa la expresión de mi vida”, solía decir Andrade Moscoso.

Es por ello que sus piezas también ahondaron en el indigenismo, como la de muchos artistas de esa misma época. Para este, no obstante, el uso de ese estilo era válido solo en cuánto no se instrumentalizara o se exotizara al sujeto.

“Para Andrade, el indio no era el representante del proletariado universal que le permitía exigir justicia social, sino una fisonomía expresiva que, al igual que la naturaleza, le permitía dialogar con las vanguardias históricas y en especial con el expresionismo”, comenta Rocha.

La muestra también exhibe algunas de las obras aéreas de Andrade Moscoso. Leonardo Velasco Palomeque

La muestra, por ello, no se queda en esa breve etapa de su creación, sino que ahonda en otras posteriores, donde su vínculo con la naturaleza se había fortalecido.

“Jaime decía que el arte no necesariamente tenía que decir algo”, añade.

La exposición, que se podrá visitar hasta inicios de marzo del próximo año también contará con actividades en el marco de la misma que se anunciarán a través de las redes sociales del Centro Cultural Metropolitano.

