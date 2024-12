'Entretejidos', arte para hablar de la salud mental

”Desde el psicoanálisis pensamos que el arte es un modo de elaboración del sufrimiento, es un medio que nos ayuda y nos permite sostenernos”, explica María Isabel Durango, coordinadora de la maestría de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

En 2019, un grupo de estudiantes del instituto superior llevó de vuelta a las aulas las obras elaboradas por los pacientes del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, donde hacían sus prácticas profesionales, para exponerlas en la universidad.

Así nació la primera exposición de Entretejidos, una muestra que buscaba visibilizar la situación de la salud mental en el país y abordar el arte como un método integral de soporte para quienes conviven con esta problemática.

La exposición llega este año a su tercera edición con una muestra de 120 obras que abrió sus puertas en el Centro Cultural de la PUCE.

La recibe a los visitantes con un enorme barco de papel rodeado de hilos y tejidos, temática que se mantiene como hilo conductor de la muestra. “El psiquiatra Marcel Czermak decía que todos estamos navegando en un gran océano abierto, esa es la vida. Toda navegación causa angustia, y ante ella unos tenemos más recursos que otros para saber qué hacer con el rumbo que tomamos. Podemos decir que algunos tenemos una brújula que nos permite ubicarnos más que otros, pero ¿qué pasa con quienes no tienen esa brújula y están navegando sin rumbo, sin un horizonte que les dé la sensación de poder atracar? El arte es la vía”, explica Durango.

La exposición estará abierta al público hasta el 13 de enero de 2025.

Entretejidos esta dividida por una serie de piezas y técnicas y elaboradas por pacientes de distintas edades y géneros. GUSTAVO GUAMAN

Mirara hacia el interior

La exposición está dividida en series, cada una elaborada por un grupo distinto de pacientes: Mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Algunas piezas abordan los sueños, otras la mirada al interior, otras el temor.

Las piezas, explica Durango, fueron hechas de manera libre, pues los pacientes invitados podían elegir si participar o no en los talleres propuestos. La idea, añade, era que pudieran expresarse libremente. “Se trata de invitar al sujeto sufriente a que intente, a través del arte, aplacar su angustia”, añade.

En ese sentido, las series emplean diversas técnicas artísticas, como plastilina, títeres de material reciclado, carboncillo, papel periódico, témperas, lienzos, que permitían diversificar la creación.

Estas son además, expuestas con diversas frases tomadas de los propios escritos de los pacientes. “Sí he soñado que estoy en el espacio, como en un agujero negro con chispas moradas”, indica una de ellas. “He soñado que estoy en el infierno mientras me torturan. Luego todo era negro, y estoy solo yo, gritando y viéndome”, señala otra de ellas.

A esto se suman cartas y pequeños textos escritos por los pacientes, y que acompañan algunas piezas. “Esta obra está hecha con mucho cariño. Me representa de forma conceptual y abstracta. Me sentí bien haciéndola, ya que se me olvidaban mis problemas y frustraciones”, indica uno de los extractos.

Para Juan Carlos Pérez, director de docencia del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, la exposición es el resultado de un extenso proceso de canalización de las dolencias.

“El arte les permite expresar sin palabras lo que sienten. Esta vinculación es tan importante porque es un bálsamo al padecimiento”, agrega.

Textos escritos por los pacientes acompañan varias de las piezas expuestas. GUSTAVO GUAMAN

Tejer una comunidad

En esta edición de Entretejidos, la labor con los pacientes también incluyó el montaje de una obra teatral, que se expuso en el teatro de la PUCE el sábado. Esta, elaborada con títeres, dramatiza el origen del mundo desde una visión creativa, constituyéndose en una demostración de la imaginación y el proceso simbólico que surge durante la terapia.

La puesta en escena, añade Durango, es un elemento más que se suma a este creciente proyecto, que esperan continuar expandiendo y llevando a cabo anualmente.

”Entretejer, entretelar son acciones que nos evocan la posibilidad de la creación conjunta, de unir hilos para crear no solo algo nuevo, sino reforzar el tejido social...Las obras de arte unen perspectivas, nos permiten ver desde la mirada del otro. Esto es vital en la vinculación con la comunidad, lo que nos permite aportar a las transformación social”, indicó.

