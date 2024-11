El legado pictórico de Estuardo Maldonado llega a la capital

“Creo que en todo el trayecto de mi trabajo artístico se puede reconocer una matriz de origen indo-americano, así como también se puede encontrar un estrecho ligamen con los movimientos artísticos europeos de hoy”, solía decir sobre su obra el afamado pintor ecuatoriano Estuardo Maldonado.

El artista, que falleció en noviembre del año pasado, fue miembro de VAN (Vanguardia Artística Nacional), el grupo de los pintores Informalistas fundado por Enrique Tábara y es considerado uno de los más destacados artistas nacionales del siglo veinte.

Su obra regresó a la palestra pública el pasado jueves de noche en el Museo Nacional del Ecuador (MuNa), cuando se inauguró Poéticas de una geometría ancestral, una exposición antológica de su trayectoria.

La muestra recoge piezas que van desde su producción precolombinista inicial hasta sus exploraciones más vanguardistas con el acero inoxidable y los hipercubos.

“Estuardo Maldonado logró consolidarse como una figura clave dentro de la abstracción geométrica, el constructivismo y el Op art a nivel internacional. Su obra es una manifestación de cómo el arte puede conjugar formas ancestrales con una visión de futuro, dejando un legado que continúa vital”, explica Mónica Vorbeck, curadora de la muestra.

Arte de vanguardia con alma andina

Maldonado comenzó su carrera en un contexto en el que arte estaba dominado por el realismo social. En Europa se encontró con las vanguardias e incluyó en su obra los diversos lenguajes de la época, como la fragmentación cubista y la abstracción.

Sin embargo, con el paso de los años, este retomó las temáticas andinas y sus simbologías, como el signo de la ‘s’ que provenía del periodo precolombino y que encarnaba la idea del flujo, la continuidad y el movimiento constante.

La exposición ahonda en la evolución del emblemático artista. Leonardo Velasco Palomeque

“La ‘s’ se convierte en una metáfora visual del dinamismo de la vida moderna y de la interacción entre el espectador y la obra de arte”, explica Vorbeck.

Es así que entre las emblemáticas piezas que se exhiben en la muestra, se pueden ver obras donde resaltan las figuras geométricas y donde el color juega un papel fundamental.

A la par de los lienzos y las construcciones con distinto materiales, Maldonado era aficionado a la escultura, y en ella plasmó su evolución.

Algunas de las piezas más imponentes de la exposición responden a la exploración del espacio multidimensional, que exploró a través de los hipercubos.

“El hipercubo representa una síntesis de sus intereses en la geometría y la modernidad. Le permitía explorar el espacio de manera conceptual”, añade la experta.

Una vida dedicada al arte

Maldonado nació en Pintag en 1928. A los 14 años dejó el hogar materno para irse a Guayaquil, donde obtuvo un cupo en la Escuela de Bellas Artes y donde afinó su aptitud por la pintura en la escultura.

Tras varios años dedicado a la enseñanza y a la presentación de sus primeras exposiciones, obtuvo una beca a Europa, y terminó asentándose en Roma.

Las piezas pertenecen a la reserva del museo, a colecciones privadas y a la familia del artista. Leonardo Velasco Palomeque

Pese a ello, nunca dejó de lado sus raíces ecuatorianas, introduciendo en sus obras constructivistas signos relacionados a la ancestralidad nacional.

En Europa obtuvo doce importantes galardones, y expuso en París, Londrés, Milán, La Habana, Nueva York y Chicago.

Tras y permanecer en Europa por 43 años, volvió al país, donde se instaló de manera definitiva hasta su muerte.

Antonieta Maldonado, sobrina de artista, señalo durante la apertura del evento el carácter del artista y su facilidad para el juego y para la creación.

“Se encontraba una piedra, una madera donde fuera, la recogía y decía que la iba a usar para alguna nueva pieza de arte. Todo lo que encontraba era digno de una obra de arte”, recuerda.

Para ella y su familia, la muestra retrospectiva es un acto emotivo que logra mantener vivo el legado de Maldonado.

“Las personas solo mueren cuando uno las olvida, cuando ya no se habla de ellas. En el caso del tío Estuardo, sin embargo, el olvido también sería que no se vieran sus cuadros o sus esculturas, que no se hablara de lo que significó para el arte en el Ecuador. Como familia, nos sentimos muy agradecidos con la exposición, porque ayuda a preservar su recuerdo y a que las nuevas generaciones conozcan su obra” dijo.

'Poéticas de una geometría ancestral' se puede visitar de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00.

