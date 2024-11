Los bocetos 'monstruosos' de Daniel Alvarado

Cuando tenía 5 años, el artista guayaquileño Daniel Alvarado golpeó el piso de su casa para llamar al diablo. Vislumbrar el cielo desde los horrores de lo terrenal se volvió, desde entones su manera de hurgar en su propio paisaje interno. Esto, ademas, es lo que propone en Madurar de los monstruos, exposición que abrió sus puertas en Q Galería de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

La muestra es la continuación de una exposición previa que estrenó en el Puerto Principal en 2022. “En esa muestra expuse dibujos en formato pequeño que surgieron de una especie de diario en el que recogía emociones e imágenes de mi vida cotidiana, resueltas a través de la abstracción. Cuando existió la posibilidad de exponer en Q Galería, me plantee expandir y complementar esa idea pero con obras en gran formato”, indica Alvarado.

En ese sentido, Madurar de los monstruos arranca con una pared llena de bocetos en los que este esbozó y pintó formas con esfero, para luego avanzar hacia estas formas abstractas, pero plasmadas con materiales como carboncillo, acrílico, acuarela y tela.

“Pensé en estas formas como si fueran un lenguaje que generara nuevas imágenes y ya ahí ganarán más detalle y formalidad”, agrega.

La exposición estará abierta al público hasta el 5 de diciembre.

Del despecho al arte

Capturar el paisaje interno, en el que se entretejen sensaciones, afectos, idea e historias, comenta el artista, surgió tras una ruptura amorosa.

“Para mí la abstracción es darle una imagen a algo que no lo tiene. En ese momento, quería darle una voz una imagen a ese mundo interior que sentía que se me estaba desmoronando. Y estos dibujos diarios que boceteaba fueron una manera de darle un cuerpo, pero ya no desde un paisaje natural, sino desde ese paisaje interno que estaba viviendo”, indica.

Una evolución sobre la marcha

Como parte de la muestra, Alvarado elaboró varias piezas en gran formato, trasladando del papel al lienzo sus formas abstractas, proceso al que califica como un desafío.

“Sin duda fue un reto. Me interesa el lenguaje de las formas, pero pasar del pequeño al gran formato fue más complicado de lo que anticipaba. Aun sí, me interesaba pasar a esta exploración y con esta muestra lo logré”, comenta.

Añade, no obstante, que la exposición será un punto final temporal en esta temática. “Siento que estoy listo para abrirme a una imagen mucho más amplia que lo exclusivamente personal, y abordar temas como el cosmos o la mitologia”, dice.

Una vida dedicada al arte

Esta es la primera exposición de Alvarado en la capital. Sin embargo, el artista y magíster en Artes Plásticas y Visuales por la Universidad Nacional de Colombia, ha dedicado su vida a la creación y a la docencia.

Es cofundador de Letrán, un espacio enfocado en la investigación y acompañamiento de procesos artísticos en el país y labora como profesor de la Escuela de Artes Visuales de la UArtes

Talleres, charlas y más

En el marco de Madurar de los monstruos se llevarán a cabo varias actividades en la galería, entre ellas visitadas guiadas y talleres. El primero de estos, el encuentro de dibujo Garabato, inicia mañana..

En este se desarrollará una serie de eventos y conversatorios dedicados al dibujo mural, cartoon, dibujo editorial, dibujo infantil e ilustración. Contará con artistas invitados como Chrisitan Tapia, Abigail Cárdenas y Paco Puente. Será del 19 al 23 de noviembre.

