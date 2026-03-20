Una persona fue atropellada por un bus en el norte de Quito

Metrobús atropella a peatón en el norte de Quito: así ocurrió el accidente

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026 en el norte de Quito, en la intersección de la avenida América y Juan Diguja, en el sector de Granda Centeno.

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Accidente en la avenida América y Juan Diguja genera alerta en Quito

La emergencia fue reportada a través del ECU 911, que coordinó la atención inmediata con varias entidades de respuesta.

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De acuerdo con los primeros informes, el incidente involucró el atropellamiento de una persona por parte de una unidad de Metrobús. Equipos de emergencia brindaron atención médica en el lugar y, posteriormente, el afectado fue trasladado a una casa de salud para una valoración más especializada.

Desde la Sala Operativa del ECU 911 Quito se articuló el despliegue de una ambulancia del ITSCR, junto con personal de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y gestionar la seguridad vial en la zona.

Las autoridades informaron que, pese al incidente, la circulación vehicular se mantiene habilitada en el sector. No obstante, recomendaron a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y acatar las señales de tránsito para prevenir nuevos siniestros.

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