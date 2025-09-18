Expreso
Uno de los accidentes ocurrió en el sector Sauces, en Tumbaco, cuando un bus y una motocicleta se impactaron en la av. Oswaldo Guayasamín. Una persona perdió la vida.
Uno de los accidentes ocurrió en el sector Sauces, en Tumbaco, cuando un bus y una motocicleta se impactaron en la av. Oswaldo Guayasamín. Una persona perdió la vida.Foto: Cortesía X AMT

Un carril de la avenida Oswaldo Guayasamín se cierra por un accidente de tránsito

Este fue el segundo accidente de tránsito que se registró en la av. Oswaldo Guayasamín durante la tarde

Tres accidentes de tránsito se registraron la tarde de este jueves 18 de septiembre de 2025 en Quito: dos en la avenida Oswaldo Guayasamín y otro la av. Simón Bolívar.

El ECU 911 informó que el accidente más grave ocurrió precisamente en la av. Guayasamín, sector de Tumbaco, cuando un bus y una motocicleta se impactaron.

Una persona falleció en el siniestro vial. Por ello, las unidades del Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Policía Nacional cercaron la zona para realizar el levantamiento del cadáver y los trabajos periciales del caso.

El segundo siniestro vial ocurrió en la av. Simón Bolívar, a la altura del sector San Martín, en el sur, en donde dos personas resultaron heridas.

Luego, dos vehículos colisionaron en otro tramo de la av. Guayasamín, en la zona que conecta con la vía a Papallacta, en Pifo

Cierre del carril en sentido aeropuerto - Quito

Allí no se registraron afectados, pero el tránsito se suspendió en el carril en sentido Aeropuerto - Quito, alertó la AMT en sus redes sociales.

Lluvias 

El servicio de emergencia también indicó que hubo presencia de lluvia en seis sectores de la capital. Según el monitoreo de la videovigilancia, las precipitaciones afectaron a las zonas de Cotocollao (norte), San Blas (centro), Puengasí, Chillogallo, Lucha de los Pobres y Villaflora, en el sur.

Hasta las 19:00 no se reportaron incidentes por el temporal.

