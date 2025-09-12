Expreso
  Quito

Ruta Viva accidente
El camión mediano primero se impactó contra un poste.Foto: cortesía / CBQ

Un camión se impactó contra un poste y un auto en la Ruta Viva; hay cuatro heridos

El camión mediano descendía pro la vía en sentido Quito-aeropuerto 

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este 12 de septiembre de 2025 en la Ruta Viva e Intervalles, provocó el cierre parcial de la vía y dejó cuatro personas heridas, según información preliminar de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), un camión mediano que descendía en sentido Quito-aeropuerto comenzó a circular en zigzag antes de impactarse contra un poste y un vehículo que circulaba en la misma vía.

Operativos motos Quito

Operativos de tránsito en Quito dejan más de 400 citaciones y 173 motos retenidas

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio con paramédicos y personal especializado. Los heridos fueron atendidos en el lugar, y hasta el momento no se ha informado de traslados a casas de salud.

Producto del siniestro de tránsito, se produjo el cierre del carril izquierdo en sentido occidente-oriente y de dos carriles en sentido oriente-occidente, lo que generó congestión vehicular en ambos sentidos.

En el lugar quedaron fragmentos de vidrio y combustible esparcido sobre la calzada. Equipos del CBQ trabajan en las labores de limpieza y aseguramiento del área para restablecer la circulación lo antes posible.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la Ruta Viva y Escalón de Tumbaco, y Ruta Viva y Escalón de Lumbisí, mientras se concluyen las tareas de retiro de los vehículos involucrados y limpieza del derrame.

Volcamiento en la Simón Bolívar

La mañana de este 12 de septiembre ocurrió otro siniestro en la av. Simón Bolívar, a la altura de la autopista General Rumiñahui, en el suroriente de Quito.

En la zona, un tráiler se volcó en el carril en sentido sur- norte y provocó el cierre de ese punto de la avenida, en el sector de Puengasí.

La AMT informó que el percance vial provocó que el tránsito se suspenda por más de cinco horas, pues la alerta del siniestro vial fue reportada aproximadamente a las 05:00 de la madrugada.

Pasadas las 10:00 una grúa telescópica llegó al lugar para remover el vehículo pesado. Mientras tanto, el paso de los automotores seguía suspendido. La vía se habilitó completamente a las 11:00.

