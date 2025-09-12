Avenida Simón Bolívar se mantiene suspendida por volcamiento; grúa removerá vehículo

El paso vehicular está suspendido en la av. Simón Bolívar y autopista Rumiñahui. AMT recomienda rutas alternas

Una grúa telescópica llegó al sector de Puengasí, para remover el tráiler que se volcó en la avenida Simón Bolívar.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este 12 de septiembre de 2025 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la autopista General Rumiñahui, en el suroriente de Quito.

(Te invitamos a leer| La avenida Simón Bolívar se cerrará el fin de semana del 13 de septiembre)

En el sector, un tráiler se volcó en el carril en sentido sur- norte y provocó el cierre de ese punto de la avenida, en el sector de Puengasí.

La AMT informó que el percance vial provocó que el tránsito se suspenda por más de cinco horas, pues la alerta del siniestro vial fue reportada aproximadamente a las 05:00 de la madrugada de este viernes.

Pasadas las 10:00 una grúa telescópica llegó al lugar para remover el vehículo pesado. Mientras tanto, el paso de los automotores seguía suspendido.

Cierre en la Ruta Viva: mantenimiento afecta tramo con la Simón Bolívar Leer más

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍Sector: Puengasí

🛣️ Lugar: av. Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui

🚧 Cierre: dos carriles centrales sobre la av. Simón Bolívar

↔️ Sentido: sur-norte.



⚠️ Con precaución

#QuitoRenace pic.twitter.com/2vjRFos65E — AMTQuito (@AMT_Quito) September 12, 2025

Rutas alternas por el accidente en la av. Simón Bolívar

Por ello, la AMT recomendó a los conductores tomar como rutas alternas las avenidas:

Av. Pedro Vicente Maldonado

Av. Teniente Hugo Ortiz

Av. Mariscal Sucre

Av. E35

Las autoridades no han reportado las causas de este siniestro de tránsito. El ECU 911, por su parte, indicó que no se reportaron personas heridas por este accidente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!