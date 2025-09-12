Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Una grúa telescópica llegó al sector de Puengasí, para remover el tráiler que se volcó en la avenida Simón Bolívar.
Una grúa telescópica llegó al sector de Puengasí, para remover el tráiler que se volcó en la avenida Simón Bolívar.Foto: Cortesía X AMT

Avenida Simón Bolívar se mantiene suspendida por volcamiento; grúa removerá vehículo

El paso vehicular está suspendido en la av. Simón Bolívar y autopista Rumiñahui. AMT recomienda rutas alternas

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este 12 de septiembre de 2025 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la autopista General Rumiñahui, en el suroriente de Quito.

(Te invitamos a leer| La avenida Simón Bolívar se cerrará el fin de semana del 13 de septiembre)

En el sector, un tráiler se volcó en el carril en sentido sur- norte y provocó el cierre de ese punto de la avenida, en el sector de Puengasí.

La AMT informó que el percance vial provocó que el tránsito se suspenda por más de cinco horas, pues la alerta del siniestro vial fue reportada aproximadamente a las 05:00 de la madrugada de este viernes.

Pasadas las 10:00 una grúa telescópica llegó al lugar para remover el vehículo pesado. Mientras tanto, el paso de los automotores seguía suspendido.

Ruta Viva trabajos

Cierre en la Ruta Viva: mantenimiento afecta tramo con la Simón Bolívar

Leer más

Rutas alternas por el accidente en la av. Simón Bolívar

Por ello, la AMT recomendó a los conductores tomar como rutas alternas las avenidas:

  • Av. Pedro Vicente Maldonado
  • Av. Teniente Hugo Ortiz
  • Av. Mariscal Sucre
  • Av. E35

Las autoridades no han reportado las causas de este siniestro de tránsito. El ECU 911, por su parte, indicó que no se reportaron personas heridas por este accidente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Reina de Guayaquil se suspende? Sercop frena contratos de las fiestas de octubre

  2. Guías penitenciarios baleados en comedor frente a la Penitenciaría del Litoral

  3. Avenida Simón Bolívar se mantiene suspendida por volcamiento; grúa removerá vehículo

  4. Emelec vs. Barcelona SC: consecuencias de perder el Clásico del Astillero

  5. Ex­policía afirma que Serrano y Salcedo ordenaron seguimiento a Villavicencio

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

  4. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  5. Ranking FIFA 2025: ¿Ecuador estaría en el top 10?

Te recomendamos