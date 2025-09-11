Expreso
Un tramo de la avenida Simón Bolívar se cerrará en el inicio del fin de semana de este 13 de septiembre de 2025.
La avenida Simón Bolívar se cerrará el fin de semana del 13 de septiembre

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que el tránsito en la avenida Simón Bolívar se cerrará desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado 13 de septiembre de 2025.

Según el comunicado difundido este jueves, el paso vehicular en esa avenida se cerrará durante ocho horas, desde las 21:00 de este viernes 12 hasta las 05:00 del sábado.

¿Qué sector de la avenida Simón Bolívar se cerrará?

La Epmmop indicó que el bloqueo del paso se aplicará desde la salida del barrio San Miguel de Collacoto, en sentido sur - norte. La suspensión programada se ejecutará para realizar trabajos de mantenimiento vial.

Además de este tramo, otro punto de la avenida Simón Bolívar también es intervenido actualmente, pero en la conexión con la Ruta Viva hasta el valle de Puembo.

Adolescentes de 14 y 16 años son aislados por robos en buses de Quito

Allí, los trabajadores municipales realizan un mantenimiento técnico, por lo que se recomienda tomar como rutas alternas a la av. Oswaldo Guayasamín y las vías laterales de la Ruta Viva, según el listado de los proyectos de ejecución vial del Municipio.

