Gaspar de Carvajal. Esta es la avenida que no tiene veredas ni bordillos y está en pésimo estado

Los moradores de los barrios La Dolorosa, Cochapamba y La Comuna, en Tumbaco, al nororiente de Quito, conviven con tres grandes problemas, desde hace más de una década.

El obsoleto sistema de alcantarillado que data de hace más de 40 años es el primero. El segundo se trata de un sistema de riego en desuso que atraviesa estas localidades y que, ante la falta de mantenimiento se generan desbordamientos hacia la calzada, provocando la erosión del pavimento de la vía principal. Y sobre la avenida Gaspar de Carvajal, arteria principal que atraviesa estos sitios y los conecta por el extremo sur hacia la Ruta Viva y por el norte hacia la Oswaldo Guayasamín con salida a Quito, se enfoca el tercer dilema, ya que esta calle, a más de estar en pésimo estado, tampoco tiene veredas para que los peatones caminen seguros.

Luis Bustamante, representante de esta arteria vial y habitante del barrio La Dolorosa, cuenta que desde hace ocho años han realizado pedidos a las diferentes autoridades municipales y parroquiales para que les solventen estos malestares, pero poco o nada se ha hecho.

Alcantarillado. Los trabajos se realizan en el lado norte de la vía René Fraga

“Cuando construyeron la Ruta Viva, las volquetas pasaban por aquí y nos dijeron que por ser una arteria de conexión directa sería parte de la rehabilitación, pero hasta hoy no llega el arreglo. Se ha deteriorado más por tantas fugas de agua que había por el viejo sistema de conexión. Luego rompieron el kilómetro que comprende la calle para hacer el cambio de tubería y dejaron a medio reparar todo y ahora están con planes de hacer el cambio de alcantarillado, pero resulta que no será así, porque los tubos que ponen son para aguas fluviales”.

Emilio Vallejo, otro residente del barrio Cochapamba se refiere a otro de los malestares, el agua de riego.

Cuenta que existen tres canales que cruzan por estos sectores y que ante la falta de mantenimiento, el líquido se desborda hacia la avenida Gaspar de Carvajal, erosionando el escaso asfalto que queda.

“Ese servicio de riego ya no ocupamos. Hace 50 años se empleaba para regar los cultivos, pero ahora ya es innecesario porque todo es urbanizado. Se debería suspender porque solo daña el material de la vía. Cuando se asfalte no va a servir de nada. Necesitamos que se atienda con seriedad estos trabajos. Debe haber una planificación técnica y no hacer las cosas por hacer”, exige.

La polvareda que se desprende de la avenida Gaspar de Carvajal, por donde el tránsito se ha reducido ante la presencia de enormes boquetes, es otro malestar que ha ocasionado, a más de desperfectos en los vehículos livianos, enfermedades respiratorias a los más vulnerables.

Canal de riego. Los vecinos cuentan que por esta acequia el agua baja y se desborda a la avenida principal, generando daños. René Fraga

Marcelo López hasta hace un mes habitaba en este conflictivo sector. Tuvo que marcharse porque producto del polvo que reina en el lugar, su mascota sufrió una dermatitis. Los hijos de otros vecinos también enfermaron con bronconeumonía y amigdalitis, afirma.

“Los buses ya no circulan por esta calle. Se dan la vuelta por otros lados porque corren el riesgo de dañarse. Los taxis tampoco quieren venir por aquí. Y a nosotros nos toca caminar más de 15 minutos para tomar un medio de transporte público. Los negocios también han quebrado, muchos ya se han ido. Nos dijeron desde el Municipio que se hará una repavimentación cuando acaben de cambiar el alcantarillado. Que será una vía de cuatro carriles, pero por dónde se va a hacer eso si no existe el espacio necesario porque hay construcciones que están mal ubicadas y no han respetado el frente. Ni siquiera veredas tenemos. Ni siquiera de eso se encarga de fiscalizar la Agencia de Control”, reclama.

A lo largo del kilómetro que comprende la Gaspar de Carvajal se constató que los peatones no cuentan con veredas seguras. En otros tramos sí existen porque los propietarios de conjuntos residenciales las hicieron conforme dispone la ordenanza, y en otros, la maleza o muros de contención levantados al filo de bordillos son parte del lugar.

EXPRESO contactó a Agua de Quito (Epmaps), quienes informaron que “la red sanitaria se realizará. La conexión de agua lluvia se está colocando y a esta se conectarán los sumideros”. Según su planificación, hasta el 19 de octubre ya se entregarán las obras, incluido el asfaltado.

Sobre el cumplimiento de la ordenanza municipal que se refiere al cuidado de veredas a cargo de cada dueño del frente, la Agencia Metropolitana de Control no se refirió hasta el cierre de la edición.