Tumbaco impulsa la movilidad sostenible con estacionamiento de bicicletas

Medida. La inauguración del estacionamiento de bicicletas se realizó en el contexto de la Semana de la Movilidad.

En el marco de la Semana de la Movilidad y con motivo de la conmemoración del Día Sin Auto y Sin Moto, la Administración Zonal Tumbaco inauguró un moderno estacionamiento de bicicletas, una iniciativa que busca fomentar la movilidad sostenible y ofrecer alternativas de transporte más ecológicas a la ciudadanía.

Transporte alternativo

El espacio, diseñado especialmente para los ciclistas, se suma a la red de estacionamientos que ha implementado el Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de facilitar el uso de medios de transporte alternativos y reducir la congestión vehicular en la zona. Según informaron desde la administración zonal, inicialmente se habilitaron tres espacios para bicicletas, con estudios en curso para evaluar la posibilidad de ampliar la capacidad y brindar un servicio más amplio y eficiente a los usuarios.

La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, personal de la administración zonal y ciudadanos interesados en conocer de cerca esta nueva infraestructura. Para muchos residentes de Tumbaco, la iniciativa representa un paso importante hacia un modelo de movilidad más sostenible, que priorice la seguridad, la eficiencia y la salud de los habitantes.

Un aporte a la movilidad urbana

Julio Valdivieso, administrador zonal de Tumbaco, destacó la importancia de este tipo de proyectos para la planificación urbana. Los moradores coincidieron en que este tipo de infraestructura incentiva el transporte activo, saludable y sostenible.

Camila Calderón, moradora del sector, celebró la inauguración y destacó el impacto positivo de estas medidas en la comunidad. “No solo ayudan a la movilidad dentro de Tumbaco, sino que también son una contribución al cuidado del medio ambiente. Tener un lugar seguro para dejar la bicicleta nos anima a usarla más seguido, y eso se refleja en menos autos en las calles y menos contaminación”, expresó Calderón.

