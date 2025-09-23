Trolebús modifica temporalmente su operación en Quito este martes 23 de septiembre
Estos son los cambios temporales en el Trolebús la tarde de este martes 23 de septiembre
El corredor de transporte Trolebús ajustará su operación temporalmente la tarde de este martes 23 de septiembre a partir de las 16:00, afectando principalmente las rutas norte-sur y sur-norte. Estas medidas buscan facilitar maniobras operativas y garantizar la seguridad de los usuarios.
En sentido norte-sur, las unidades llegarán únicamente hasta la parada Santa Clara, desde donde realizarán el giro de retorno hacia la estación El Labrador. Por su parte, en sentido sur-norte, el servicio funcionará hasta la parada La Recoleta, para luego retornar a las estaciones El Recreo y Quitumbe.
Paradas permanecerán cerradas
Las siguientes paradas permanecerán cerradas temporalmente: Cumandá, Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central, Alameda y El Ejido.
En cuanto a los circuitos habilitados del Trolebús, se mantienen:
C1: Recreo – Recoleta (sur-norte) y Labrador – Santa Clara (norte-sur)
Los circuitos suspendidos son:
C6: Quitumbe – El Recreo
C2: Quitumbe – El Labrador
C4: Quitumbe – La Colón
Por su parte, la Ecovía continuará operando normalmente en todos sus circuitos:
- E1: Guamaní – Universidades
- E2: Quitumbe – Río Coca
- E3: Río Coca – Playón de La Marín
Finalmente, se informa que la ruta alimentadora La Tola-San Roque permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.