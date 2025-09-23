Trolebús modifica temporalmente su operación en Quito este martes 23 de septiembre

Estos son los cambios temporales en el Trolebús la tarde de este martes 23 de septiembre

Cambios en la operación del Trolebús afectan la movilidad sur-norte y norte-sur de Quito.

El corredor de transporte Trolebús ajustará su operación temporalmente la tarde de este martes 23 de septiembre a partir de las 16:00, afectando principalmente las rutas norte-sur y sur-norte. Estas medidas buscan facilitar maniobras operativas y garantizar la seguridad de los usuarios.

En sentido norte-sur, las unidades llegarán únicamente hasta la parada Santa Clara, desde donde realizarán el giro de retorno hacia la estación El Labrador. Por su parte, en sentido sur-norte, el servicio funcionará hasta la parada La Recoleta, para luego retornar a las estaciones El Recreo y Quitumbe.

Paradas permanecerán cerradas

Las siguientes paradas permanecerán cerradas temporalmente: Cumandá, Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central, Alameda y El Ejido.

En cuanto a los circuitos habilitados del Trolebús, se mantienen:

C1: Recreo – Recoleta (sur-norte) y Labrador – Santa Clara (norte-sur)

Los circuitos suspendidos son:

C6: Quitumbe – El Recreo

C2: Quitumbe – El Labrador

C4: Quitumbe – La Colón

Por su parte, la Ecovía continuará operando normalmente en todos sus circuitos:

E1: Guamaní – Universidades

E2: Quitumbe – Río Coca

E3: Río Coca – Playón de La Marín

Finalmente, se informa que la ruta alimentadora La Tola-San Roque permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

