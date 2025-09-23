Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

cambios en la operación del trolebús
Cambios en la operación del Trolebús afectan la movilidad sur-norte y norte-sur de Quito.Cortesía Municipio

Trolebús modifica temporalmente su operación en Quito este martes 23 de septiembre

Estos son los cambios temporales en el Trolebús la tarde de este martes 23 de septiembre

El corredor de transporte Trolebús ajustará su operación temporalmente la tarde de este martes 23 de septiembre a partir de las 16:00, afectando principalmente las rutas norte-sur y sur-norte. Estas medidas buscan facilitar maniobras operativas y garantizar la seguridad de los usuarios.

Le invitamos a que lea: Cierres viales en Quito por manifestaciones de estudiantes y FUT

En sentido norte-sur, las unidades llegarán únicamente hasta la parada Santa Clara, desde donde realizarán el giro de retorno hacia la estación El Labrador. Por su parte, en sentido sur-norte, el servicio funcionará hasta la parada La Recoleta, para luego retornar a las estaciones El Recreo y Quitumbe.

jorge yunda

Jorge Yunda tras fallo de la Corte: "Nunca se demostró que las pruebas eran chimbas"

Leer más

Paradas permanecerán cerradas

Las siguientes paradas permanecerán cerradas temporalmente: Cumandá, Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central, Alameda y El Ejido.

En cuanto a los circuitos habilitados del Trolebús, se mantienen:

C1: Recreo – Recoleta (sur-norte) y Labrador – Santa Clara (norte-sur)

Los circuitos suspendidos son:

C6: Quitumbe – El Recreo

C2: Quitumbe – El Labrador

C4: Quitumbe – La Colón

Por su parte, la Ecovía continuará operando normalmente en todos sus circuitos:

  • E1: Guamaní – Universidades

  • E2: Quitumbe – Río Coca

  • E3: Río Coca – Playón de La Marín

Finalmente, se informa que la ruta alimentadora La Tola-San Roque permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. 50 años de las últimas ejecuciones de Franco: desesperación de régimen decrépito

  2. Mallas de alta resistencia protegen 53 mil vecinos de aluviones en Quito

  3. (Video) Debut goleador de Franco Mastantuono en victoria del Real Madrid ante Levante

  4. Willian Pacho, histórico: el Balón de Oro llegó a sus manos con Dembélé de testigo

  5. Protestas en Quito: estudiantes universitarios también rechazan medidas del Gobierno

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro nacional Ecuador: Educación suspendió clases presenciales en estos 11 lugares

  4. Toque de queda Ecuador hoy 22 de septiembre: horarios, restricciones y provincias

  5. Paro nacional 2025: cronología de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

Te recomendamos