Cierres viales en Quito por manifestaciones de estudiantes y FUT

La Policía instaló vallas metálicas entre las calles Guayaquil y Chile, así como en las vías que rodean al Palacio de Carondelet, centro de Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se han aplicado distintos cierres de vías en Quito la tarde de este 23 de septiembre de 2025, debido a las manifestaciones convocadas por los estudiantes y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en el marco del paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Según la AMT, el paso está suspendido en la avenida América, en la conexión con la av. Pérez Guerrero, debido a una protesta en la Universidad Central del Ecuador (UCE), centro - norte de Quito.

También se suspendió el paso en el sector de la Asamblea Nacional, como un "cierre preventivo por marchas" en las avenidas 6 de Diciembre y Tarqui, así como en las intersecciones de la av. Gran Colombia con la av. Juan Montalvo y la calle Yaguachi.

Así están las vías en el Centro Histórico

La entidad municipal indicó que otra de las zonas afectadas es el Centro Histórico, en donde la Policía Nacional había colocado vallas en diferentes intersecciones.

Generalmente, las estructuras resguardan los exteriores del palacio de Carondelet, en la Plaza Grande, sin embargo, este martes las barandas metálicas también estaban sobre las aceras e ingresos a otras vías peatonizadas del casco colonial.

Con corte hasta las 14:00, este es el estado de las vías del Centro Histórico:

Habilitadas con vallas en las aceras:

Calle Guayaquil e intersecciones con las vías Espejo, Sucre, Bolívar y Rocafuerte.

Calle Benalcázar y conexión con las vías Mejía y Sucre

Calle Venezuela y los cruces con las vías Sucre, Mejía.

Vía García Moreno y Mejía.

Cierres:

Los bloqueos del tránsito se reportan a horas de que se inicie la movilización del FUT, la cual se concentrará en el edificio matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la av. 10 de Agosto y Bogotá, sector del parque El Ejido.

#ATENCION MOVILIZACIÓN NACIONAL

🔴Convocamos a todo el pueblo ecuatoriano a la movilización en todo el país contra las medidas del gobierno dictatorial de #Noboa

Quito, 23/Septiembre

Caja del Seguro

Junto a la organización también se movilizarán las centrales sindicales, quienes señalaron que la manifestación se convoca en rechazo a las medidas de Daniel Noboa como la eliminación del subsidio al diésel, los despidos, las leyes, así como la consulta popular y el "intento de Asamblea Constituyente".

Al igual que en Quito, la movilización del FUT fue convocada en otras ciudades del país, como Guayaquil y Cuenca, entre otras localidades.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la Fuerza Pública se mantendrá "pendiente" de la movilización en la capital. "Si quieren hacer un acto de violencia, el Bloque de Seguridad va a estar para tomar las medidas pertinentes. Esperemos que no haya hechos violentos en Quito", manifestó.

