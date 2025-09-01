Trole y Ecovía en Quito: nuevos horarios y más unidades desde hoy 1 de septiembre

Ante el regreso a clases, el sistema de transporte público ha establecido nuevos horarios

Nuevos horarios y unidades de transporte público de Quito han comenzado a funcionar ante el regreso a clases.

Con el inicio del nuevo ciclo escolar en Quito, el sistema de transporte municipal Trolebús y Ecovía implementa desde este 1 de septiembre una optimización de horarios y aumento de unidades operativas. La medida busca reducir los tiempos de espera, mejorar la conectividad entre circuitos y responder a la demanda real de los usuarios, especialmente en horas pico.

Según la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, los ajustes se basan en un estudio operacional realizado entre noviembre de 2024 y junio de 2025. Este análisis permitió identificar los tramos con mayor congestión y diseñar una estrategia que disminuya los transbordos y agilice los trayectos.

Nuevos horarios y frecuencias

Desde este 1 de septiembre, los circuitos del Trolebús y la Ecovía operan con intervalos más cortos en horas pico y una cobertura extendida en horas valle. A continuación, se detallan los principales cambios:

Trolebús

C1 El Recreo – El Labrador: cada 2 minutos en hora pico, cada 4 minutos en hora valle. Horario: 05h00 a 22h00.

C2 Morán Valverde – El Labrador: cada 11 minutos en hora pico, cada 15 minutos en hora valle. Horario: 05h30 a 20h53.

C4 Quitumbe – Colón: cada 5 minutos en hora pico, cada 6 minutos en hora valle. Horario: 05h00 a 20h10.

C6 Quitumbe – El Recreo: frecuencia constante de 7 minutos. Horario: 05h05 a 05h37 y 20h17 a 22h05.

Ecovía

E-1 Guamaní – De las Universidades: cada 3 minutos en hora pico, cada 5 minutos en hora valle. Horario: 05h00 a 21h45.

E-2 Quitumbe – Río Coca: misma frecuencia que E-1. Horario: 05h00 a 21h45.

E-3 Río Coca – Playón de la Marín: cada 3 minutos en hora pico, cada 5 minutos en hora valle. Horario: 05h00 a 21h00.

INT Río Coca – El Labrador: frecuencia fija de 14 minutos. Horario: 05h45 a 21h40.

En total, el Trolebús realizará 604 despachos diarios, recorriendo cerca de 16.600 kilómetros con 83 unidades activas. Por su parte, la Ecovía operará con 99 unidades, cubriendo aproximadamente 21.600 kilómetros y ejecutando 728 despachos por día.

Expresos escolares

Como parte del retorno a clases, se reactivan los expresos escolares en ambos sistemas. Estos servicios están diseñados para facilitar el traslado de estudiantes en horarios específicos:

Trolebús:

Terminal Quitumbe – Colón: 06h05 y 06h15.

Estación El Recreo – Colón: 06h15 y 06h30.

Ecovía:

Terminal Quitumbe – Playón Marín: 06h15 y 06h30.

Estación Guamaní – De las Universidades: 06h05 y 06h15.

Estación Río Coca – Playón Marín: 06h15 y 06h30.

La reactivación de expresos escolares en los sistemas de transporte público y los nuevos horarios buscan brindar una mayor eficiencia a la ciudadanía ante el regreso de más de 1 millón de estudiantes a las aulas.

