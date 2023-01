Tiras de metal, un peligro vial expuesto en el centro de Quito

Los moradores del sector San Roque amanecieron con un desperfecto que pone en peligro a los vehículos que circulan por el puente elevado de las calles Abdón Calderón y La Ermita, frente a las lavanderías públicas, en el centro de Quito.

Las varillas de este paso vehicular estaban desprendidas del cemento y amenazaban a todo aquel que, a bordo de su automotor, cruzaba por el lugar.

Fernando Minango trabaja cerca del sitio como taxista informal y cuenta que este problema lo detectaron, junto a sus colegas del volante, la mañana de este lunes 16 de enero de 2023, cuando salieron a laborar.

“Justo nos percatamos que las láminas de acero del piso del puente estaban levantadas. El lío es que están en posición vertical, en la mitad de la vía. Parecería que querían arrancarlas, pero es extraño”, acotó.

Este punto es de alta concurrencia vehicular, más aún en las mañanas, cuando la feria del mercado de San Roque se activa los martes y fines de semana.

“Nos tocó poner una piedra gigante junto a las barrederas de metal para que la gente vea y no se choque. Si se van encima de eso podría ocasionar graves daños en los vehículos y si se trata de personas que crucen por ahí, no me quiero ni imaginar qué podría pasar”, lamentó Minango.

En este paso elevado existe un carril para cada sentido. Cuando aquel que está en dirección este a oeste lucía desocupado, los conductores invadían un tramo de esa vía para cruzar al otro lado. En el caso de los buses la situación era más complicada y debían esperar a que la vía contraria quede sin un automotor para hacer lo mismo, generando así más tráfico de lo normal.

Los vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para que solucionen a la brevedad este dilema y para que además reparen las luminarias del sector, las mismas que están quemadas hace más de tres meses.

Así lo dio a conocer Estela Tapia, quien vive en el sitio y teme que en la noche, principalmente, se suscite un accidente de tránsito de serias consideraciones. “Esperamos que arreglen pronto, más que nada por la noche, que no se ve nada y es muy oscuro, justo donde se desprendieron las tiras”, finalizó.