Siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar provoca cierre parcial de la vía

Quito: cierre vial en la Simón Bolívar por accidente de tránsito con personas heridas

Accidente en la Av. Simón Bolívar genera cierre de carril y congestión vehicular en Quito

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes, a las 06:20, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector San Martín de Porres, en Quito. El incidente generó afectaciones en la movilidad y la intervención inmediata de organismos de emergencia.

Le invitamos a que lea: Quito: Cinco detenidos tras balacera y persecución en La Mariscal

Dos personas quedaron atrapadas

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Quito, un vehículo perdió el control e impactó contra un árbol, dejando como saldo dos personas heridas que quedaron atrapadas en el interior del automotor. Personal especializado realizó maniobras de extricación para liberarlas y brindarles atención prehospitalaria en el sitio.

Grandes procesiones se quedan sin los recursos del Municipio de Quito Leer más

Para atender la emergencia, se coordinó acciones con la Agencia Metropolitana de Tránsito, que dispuso el cierre del carril derecho en sentido norte-sur, lo que provocó congestión vehicular en la zona durante las primeras horas del día.

Las autoridades informaron que, al momento, la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte-sur, mientras continúan las labores de control y limpieza.

💥 #EmergenciasUIO | A esta hora, se registra un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, sector San Martín de Porres.



🌳🚗 Un vehículo impactó contra un árbol.



👩‍🚒 Realizamos labores para liberar a dos personas que quedaron atrapadas al interior del vehículo para luego… pic.twitter.com/pXDUWkxOoH — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 30, 2026

Recomendaciones para conductores

Ante esta situación, las entidades de emergencia recomiendan a los conductores:

Circular con precaución por la Av. Simón Bolívar

Respetar la señalización vial

Tomar rutas alternas para evitar congestionamientos

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.