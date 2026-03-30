Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

siniestro de tránsito en Quito
Accidente en la Av. Simón Bolívar genera cierre de carril y congestión vehicular en QuitoCortesía Bomberos Quito

Siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar provoca cierre parcial de la vía

Quito: cierre vial en la Simón Bolívar por accidente de tránsito con personas heridas

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes, a las 06:20, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector San Martín de Porres, en Quito. El incidente generó afectaciones en la movilidad y la intervención inmediata de organismos de emergencia.

Le invitamos a que lea: Quito: Cinco detenidos tras balacera y persecución en La Mariscal

Dos personas quedaron atrapadas

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos Quito, un vehículo perdió el control e impactó contra un árbol, dejando como saldo dos personas heridas que quedaron atrapadas en el interior del automotor. Personal especializado realizó maniobras de extricación para liberarlas y brindarles atención prehospitalaria en el sitio.

Quito sin procesiones por semana santa

Grandes procesiones se quedan sin los recursos del Municipio de Quito

Leer más

Para atender la emergencia, se coordinó acciones con la Agencia Metropolitana de Tránsito, que dispuso el cierre del carril derecho en sentido norte-sur, lo que provocó congestión vehicular en la zona durante las primeras horas del día.

Las autoridades informaron que, al momento, la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte-sur, mientras continúan las labores de control y limpieza.

Recomendaciones para conductores

  • Ante esta situación, las entidades de emergencia recomiendan a los conductores:

  • Circular con precaución por la Av. Simón Bolívar

  • Respetar la señalización vial

  • Tomar rutas alternas para evitar congestionamientos

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Criterios divididos ante nuevo proyecto hidroeléctrico en Cuenca

  2. Billboard Mujeres Latinas 2026: Becky G, Joy y Julieta Venegas entre las homenajeadas

  3. Roberto Gilbert descarta la Alcaldía de Guayaquil: buscará la reelección en el CPCCS

  4. Al menos 45 muertos en Afganistán y Pakistán por intensas lluvias torrenciales

  5. Avianca demandará a influencer por incidente que puso en riesgo un vuelo a Madrid

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

  3. Toque de queda en cuatro provincias llega a su fin: ¿Cuándo será la última noche?

  4. Finaliza el toque de queda en Ecuador: Estos fueron los resultados

  5. Augusto Barrera plantea “gran coalición democrática” tras cambio calendario electoral

Te recomendamos