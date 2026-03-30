Quito: Cinco detenidos tras balacera y persecución en La Mariscal

Persecución policial en Quito termina con la detención de tres hombres y dos mujeres vinculados a un incidente armado

Automóvil involucrado en el operativo policial sigue en la zona de 12 de Octubre y Wilson, resguardado por las autoridades.

La mañana de este lunes se registró una balacera en el sector de La Mariscal, específicamente en la intersección de las calles 12 de Octubre y Wilson, en el centro-norte de Quito, que dejó como resultado la detención de cinco personas.

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Según reportó la Policía Nacional, los disparos ocurrieron en un centro de diversión nocturno de la zona, lo que generó alarma entre los moradores y comerciantes del sector.

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Las unidades de la Policía se desplazaron rápidamente al sector y avistaron a los sospechosos, que intentaron escapar a bordo de un Chevrolet Spark blanco. Esto dio inicio a una persecución que recorrió cerca de diez cuadras, durante la cual los implicados realizaron disparos contra los agentes, elevando significativamente el riesgo en la zona.

La persecución terminó cuando el vehículo de los sospechosos se vio involucrado en un accidente de tránsito, lo que facilitó la detención inmediata de cinco personas: tres hombres y dos mujeres. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde se llevan a cabo los procedimientos legales para determinar su situación jurídica.

Investigaciones en curso

En el lugar del siniestro, la Policía levantó indicios que serán incorporados a la investigación, incluyendo el vehículo involucrado y otros elementos que permitirán esclarecer los hechos. Hasta las 6:50, el automóvil permanecía sobre la avenida 12 de Octubre, en sentido norte-sur. La parte delantera de la carrocería estaba destruida a causa del impacto.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del incidente y posibles vínculos de los detenidos con otros delitos ocurridos en la ciudad.

Tránsito y seguridad en la zona

Tras el operativo, la avenida 12 de Octubre ya fue habilitada al tránsito vehicular, aunque el vehículo accidentado aún permanece en el sitio. Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantienen presencia en el área para garantizar la circulación y seguridad de los conductores.

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