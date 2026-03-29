Atención médica en Quito: reforma al COOTAD afectaría a niños, adultos y mujeres

Centros de salud municipales al límite: reforma al COOTAD podría cerrar quirófanos. Más detalles en la nota

A diario, cientos de personas en situación de vulnerabilidad acuden a centros de salud municipales y provinciales en Quito y Pichincha en busca de turnos con especialistas o para realizarse exámenes médicos.

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Caravanas médicas apoyan población vulnerable

Para muchos, estos espacios representan la única alternativa ante las limitaciones del sistema público nacional. Sin embargo, la reciente reforma al COOTAD ya comienza a generar impactos que podrían comprometer la continuidad de estos servicios.

En el barrio Santo Tomás, al sur de la capital, las caravanas de salud se han convertido en un punto de atención clave. Allí llegó Viviana Vélez, de 47 años, quien considera que estas brigadas son fundamentales. Según relata, la falta de presupuesto, medicamentos, insumos, equipos y profesionales en hospitales públicos ha obligado a muchos ciudadanos a buscar alternativas en los servicios municipales.

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Una realidad similar vive Doris Granada, habitante del mismo sector. Ella decidió acudir a estas jornadas ante la imposibilidad de costear atención privada y las dificultades para obtener turnos en centros de salud tradicionales. Además, enfrenta la enfermedad de su madre, lo que agrava la necesidad de acceso a servicios médicos oportunos.

Reforma COOTAD afecta atención médica

Desde la institucionalidad local, las autoridades advierten que esta demanda creciente coincide con un momento crítico. Carlos Carvajal, secretario de Salud del Municipio, explica que la red metropolitana está conformada por tres unidades ubicadas en el norte, centro y sur de la ciudad, que en conjunto superan las 375.000 atenciones anuales y benefician a más de 100.000 personas.

A esta red se suman iniciativas como los Quito Wawas, centros médicos infantiles y brigadas en instituciones educativas, así como programas dirigidos a comerciantes, recicladores y trabajadores autónomos. En los últimos años, además, se ha fortalecido la estrategia de salud comunitaria mediante ferias y caravanas que recorren barrios urbanos y parroquias rurales.

Entre los proyectos más relevantes destaca la implementación de caravanas enfocadas en la salud de la mujer, que incluyen pruebas de Papanicolaou para la detección temprana de cáncer cérvico-uterino, tamizajes de VIH, prevención de cáncer de mama y atención en casos de violencia. La meta es alcanzar más de 100 barrios con jornadas que se desarrollan de miércoles a domingo.

No obstante, este modelo enfrenta ahora un escenario incierto. Según Carvajal, la reforma al COOTAD ya genera dificultades para la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. De mantenerse la normativa vigente, advierte, podría producirse un desabastecimiento progresivo que afectaría directamente a la población atendida.

Vacunación. Durante la jornada también los moradores pueden acceder a vacunas para la influenza. Gustavo Guaman

Servicios municipales podrían colapsar pronto

El problema radica en que la ley establece límites al gasto corriente -incluido el personal de salud- y no considera como inversión prioritaria la compra de medicamentos o insumos, al no estar asociados a bienes tangibles. Esto implica que procesos de adquisición ya planificados han tenido que detenerse.

Podríamos enfrentar desabastecimiento de medicamentos si la normativa actual se mantiene vigente.

Carlos Carvajal secretario de Salud del Municipio

Las consecuencias podrían ser inmediatas. Por ejemplo, el quirófano de la unidad de salud del norte de Quito podría cerrar en aproximadamente un mes y medio si no se logra reactivar la compra de insumos. Además, la restricción presupuestaria pondría en riesgo la contratación y continuidad de médicos, enfermeras, psicólogos y otros profesionales, que representan más del 90 % del personal.

Los servicios afectados incluirían tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, atención en salud mental, infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como enfermedades bacterianas y ginecológicas. Los más perjudicados serían adultos mayores, niños y trabajadores informales.

En paralelo, las cifras evidencian una creciente demanda, especialmente en el caso de las mujeres. En 2025, las atenciones a este grupo superaron las 100.000, casi el doble que en años anteriores. Las principales consultas están relacionadas con infecciones, controles de embarazo y patologías ginecológicas.

Jornada. Este domingo, las brigadas médicas estarán en Quitumbe (Barrio Ciudad de Quito) y Calderón. Gustavo Guaman

A nivel nacional, la situación también es preocupante. Según datos vinculados a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 22 % de los casos en mujeres, seguido por el cáncer de cuello uterino con el 9,5 %. Ambos constituyen una de las principales causas de muerte femenina, solo por detrás de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Estas caravanas son una ayuda importante porque en hospitales no hay turnos ni medicamentos. Viviana Vélez moradora del barrio Santo Tomás

En el caso de la Prefectura de Pichincha, el impacto también es significativo. Más de 300.000 personas han acudido a sus 11 centros de salud, mientras que otras 50.000 se han beneficiado de ferias médicas desplegadas en territorios rurales, donde el acceso a servicios es aún más limitado.

Aunque inicialmente se preveía que los cambios entren en vigencia en 2027, en la Asamblea Nacional del Ecuador se resolvió aplicar la reforma de manera inmediata desde este año. Esta decisión altera directamente el presupuesto aprobado por el Concejo Metropolitano a finales de 2025 y abre un escenario de incertidumbre jurídica sobre su ejecución.

Las reformas, aprobadas el pasado 20 de febrero, introducen además una nueva definición de “inversión prioritaria” que excluye ámbitos como los eventos culturales y sociales. Para el alcalde Muñoz, esta reinterpretación del gasto público limita el alcance de la acción municipal. “Se definió un concepto que prioriza el cemento y deja de lado inversiones fundamentales para el desarrollo social”, cuestionó.

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