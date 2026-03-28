Ejército convoca a nuevo acuartelamiento militar para jóvenes este abril de 2026
FF.AA habilitaron su plataforma web para el registro de varones ecuatorianos de 18 a 21 años a nivel nacional
La Dirección de Movilización (Dirmov) del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habilitó el registro en línea para el proceso de acuartelamiento dirigido exclusivamente a varones ecuatorianos, jornada que se ejecutará el sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026.
Proceso de inscripción digital y evaluación
Los aspirantes deben completar un proceso de registro a través de la plataforma web oficial de la institución (www.dirmov.mil.ec) antes de presentarse físicamente en las dependencias estatales.
La inscripción virtual es un requisito obligatorio para asegurar un cupo y someterse a las evaluaciones médicas, psicológicas y toxicológicas dispuestas por las autoridades militares.
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La fase presencial de acuartelamiento se desarrollará durante el último fin de semana de abril en las diferentes unidades militares, bases y centros de movilización del país. Las Fuerzas Armadas asumen la responsabilidad de alojar, alimentar y equipar a los ciudadanos reclutados, un proceso logístico que anualmente pone a prueba la capacidad de infraestructura de las instalaciones del Estado.
Los jóvenes que superen los estrictos filtros de selección serán destinados a diferentes repartos militares, donde cumplirán labores operativas y de contingencia en seguridad interna. Cabe recordar que la participación de las fuerzas de seguridad en las calles se ha vuelto una constante debido a la crisis de violencia en el país, lo que transforma el servicio militar en una tarea de exposición directa al conflicto armado interno.
Los ciudadanos que acudan a las bases el 25 y 26 de abril deberán portar su documento de identidad original y el formulario de registro impreso emitido por el sistema.
La entidad castrense advierte que no se permitirá el ingreso de personal que exceda la edad reglamentaria establecida o que no cuente con la habilitación digital previa, cerrando el paso a tramitadores externos.