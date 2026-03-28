Concierto de Tierra Canela gratis el domingo 29 de marzo: ¿Qué habrá en Ruta Centro?

Actividades para la familia y hasta un pato inflable. Esta es la agenda para el primer aniversario del paseo dominical

La instalación de un pato inflable de gran escala en la intersección de las calles Panamá e Imbabura, marca el inicio de la ocupación del espacio público programada por el Cabildo para conmemorar el primer aniversario de la iniciativa Ruta Centro.

Despliegue logístico y espectáculos masivos

Esta intervención municipal, que se desarrollará a lo largo del domingo 29 de marzo, implica el bloqueo de arterias viales y la peatonización temporal de corredores comerciales.

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El cronograma oficial establece la operatividad de dos plataformas de espectáculos principales que demandarán un fuerte contingente de seguridad. En la intersección de las calles Panamá y Loja, la denominada 'Tarima Principal' concentrará las presentaciones musicales. La agrupación Tierra Canela se presentará a las 16:00, convirtiéndose en el acto de mayor convocatoria que pondrá a prueba la capacidad de control de aforos de Segura EP.

Previo a este show de cumbia, el mismo espacio albergará desde bailoterapias a las 09:00 hasta la intervención de solistas de salsa y bandas de tributo al rock. A la par, una segunda plataforma llamada 'Tarima Zumar' se levantará en la Plaza de los Teatros, enfocada en artes escénicas y danzas afro, con operatividad continua desde las 09:00 hasta las 15:30.

Actividades para toda la familia

Más allá de las tarimas, la agenda demanda la ocupación longitudinal de las vías con toldos y puestos transitorios. En el tramo de la calle Panamá, entre Juan Montalvo y Tomás Martínez, entidades como ÉPICO y la DASE instalarán una feria de emprendedores.

La jornada arranca formalmente a las 08:00 con la carrera Aqua Run, gestionada por Emapag, cuyo recorrido desde la Plaza de la Administración hasta Juan Montalvo exigirá bloqueos tempranos. Horas más tarde, a las 10:00, la Plaza San Francisco albergará una feria de fanesca, mientras que la calle Padre Aguirre será sede de una exhibición de skaters a las 11:00.

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