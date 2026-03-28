Revolución Ciudadana anuncia frente binacional comercial y exige desmontar aranceles

Bloque político anuncia alianza con senadores colombianos y 40 gremios ante riesgo de más de 200.000 puestos laborales

La Bancada Ciudadana de la Revolución Ciudadana informó que conformó este 28 de marzo un frente en la frontera de Rumichaca. El anuncio fue difundido mediante un comunicado publicado en su cuenta de X. La agrupación aseguró que la acción se da en coordinación con senadores de Colombia. El pronunciamiento se enmarca en la crisis comercial por medidas arancelarias.

El comunicado señala que la iniciativa surge con el respaldo de 40 organizaciones de productores. Según el texto, la articulación busca enfrentar una amenaza directa al empleo. La cifra mencionada advierte que más de 200.000 plazas laborales estarían en riesgo. La alerta se atribuye a aranceles calificados como unilaterales y erráticos.

En el documento, el bloque legislativo pide el desmonte inmediato de esas medidas comerciales. La postura advierte que los aranceles estarían afectando el comercio formal. La bancada sostiene que la situación impacta al aparato productivo. El mensaje se presenta como un llamado urgente a las autoridades.

#FrenteBinacional#LaFronteraSeDefiende



Más de 200 mil familias no pueden seguir pagando el costo de decisiones erráticas de @DanielNoboaOk.

Desde Rumichaca unimos fuerzas para defender el trabajo, el comercio y el futuro de nuestras provincias fronterizas. pic.twitter.com/7pfiBjjWPC — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) March 28, 2026

Crisis comercial y reclamos por aranceles en la frontera

El comunicado incluye frases directas sobre el impacto de la política económica. “No permitiremos que la improvisación gubernamental destruya el aparato productivo”, señala el texto. La declaración agrega que miles de familias podrían verse afectadas. El mensaje insiste en la urgencia de una respuesta inmediata.

La bancada también enfatiza la integración latinoamericana como eje del pronunciamiento. El documento afirma que esta integración no debe verse como un eslogan. Se plantea como una herramienta de defensa de los pueblos. La narrativa busca reforzar la cooperación regional.

El texto cuestiona la gestión del Ejecutivo frente a las provincias fronterizas. En el comunicado se incluye otra frase textual contundente. “No aceptaremos que la desidia del gobierno de Daniel Noboa continúe golpeando a nuestras provincias fronterizas y a la economía nacional”. La postura resume el tono crítico del mensaje.

Integración regional y advertencia sobre impacto económico

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La articulación con senadores colombianos aparece como un punto clave del anuncio. El bloque describe la acción como diplomacia parlamentaria. Se subraya que el objetivo es enfrentar la crisis comercial desde un frente común. La estrategia busca respaldo político y productivo.

El documento resalta la necesidad de proteger el comercio formal. La bancada sostiene que el escenario afecta directamente la economía nacional. La alerta gira en torno al impacto en provincias fronterizas. El comunicado cierra con una reafirmación del frente conjunto.

La publicación en redes sociales posiciona el tema en el debate público. El pronunciamiento busca generar presión política y económica. La cifra de empleos en riesgo se convierte en el eje del mensaje. El comunicado deja abierta la discusión sobre medidas futuras.

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