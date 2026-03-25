Parlamentaria andina denuncia supuestos abusos a Aquiles Álvarez: ¿qué más reveló?

La parlamentaria andina Verónica Arias denunció el 24 de marzo que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta presuntos abusos durante su prisión preventiva en la cárcel del Encuentro. Según su publicación en la red social X, el proceso judicial estaría marcado por irregularidades. La legisladora cuestionó las condiciones de reclusión y el trato recibido por el funcionario. Además, aseguró que no existiría riesgo real de fuga que justifique su encierro.

Arias afirmó que Álvarez fue enviado a una cárcel de máxima seguridad sin una sentencia en su contra. La parlamentaria sostuvo que esta medida lo coloca en condiciones similares a un reo condenado. También señaló que el sistema judicial ha sido “implacable y feroz” en este caso. En contraste, criticó lo que considera un trato desigual frente a otros procesos.

“Aquiles Álvarez no solo lo privaron de su libertad, buscan destruir su reputación”, expresó Arias. En su denuncia pública, aseguró que las acciones van más allá de una medida cautelar. A su criterio, existiría una intención de afectar la imagen del alcalde. La parlamentaria enmarcó estos hechos como parte de una supuesta persecución.

Denuncias sobre condiciones en la cárcel del Encuentro

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La legisladora detalló que Álvarez permanece en aislamiento dentro del centro penitenciario. Según indicó, habría sido rapado y despojado de su Biblia durante su reclusión. Estos hechos, afirmó, podrían constituir un trato degradante. “¿Es esto justicia o estamos hablando de una tortura psicológica y escarnio público?”, cuestionó.

Arias también denunció que las comunicaciones con su abogado han sido bloqueadas. A esto se sumaría la suspensión recurrente de audiencias en su caso. Estas acciones, según dijo, afectarían el derecho a la defensa. La parlamentaria insistió en que el proceso presenta irregularidades.

En su pronunciamiento, sostuvo que se trataría de una “venganza al máximo nivel”. Afirmó que el sistema estaría actuando con dureza para mantenerlo en prisión. Mientras tanto, cuestionó que otros casos no reciban el mismo tratamiento. La legisladora pidió observar el contexto general de la justicia.

Mientras Aquiles Álvarez enfrenta una crueldad sin límites en la cárcel de El Encuentro, el sistema "olvida" extraditar a capos de bandas delincuenciales y le da privilegios VIP a corruptos confesos. ¿Por qué? Te lo explico en este video: 👇 pic.twitter.com/g70HCpVnfR — Verónica Arias (@veronicaariasf) March 24, 2026

Críticas por otros casos y supuesta inacción del Gobierno

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Arias señaló que el Gobierno habría incurrido en omisiones en otros procesos relevantes. Mencionó el caso de alias “Negro Willy”, líder de Los Tiguerones. Según indicó, no se habrían presentado las garantías requeridas por España para su extradición. Esto, dijo, contrasta con la actuación en el caso de Álvarez.

La parlamentaria también se refirió a lo que denominó “presos VIP”. Afirmó que existen reclusos con condiciones privilegiadas en centros penitenciarios. Entre ellos mencionó a Daniel Salcedo y a Santiago Díaz. En ambos casos, cuestionó supuestos beneficios dentro del sistema carcelario.

“El mensaje parece claro, si juegas a favor del poder, tienes trato VIP”, manifestó Arias. En su publicación, planteó que existiría una diferencia en el trato según la posición política. Añadió que quienes son opositores enfrentarían persecución. Finalmente, dejó abierta la interrogante sobre la imparcialidad del proceso.

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