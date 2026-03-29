Propietario de estructura que colapsó en Tumbaco podría enfrentar multa de $24.000

Emergencia. Según la AMC, la falta de medidas de seguridad provocó el colapso de una estructura en Tumbaco, dejando cuatro heridos.

Cuatro personas resultaron heridas tras el colapso de una estructura en construcción la mañana del sábado 28 de marzo de 2026 en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito.

Le invitamos a que lea: Atención médica en Quito: reforma al COOTAD afectaría a niños, adultos y mujeres

Tumbaco: riesgo en construcción irregular

El incidente ocurrió en un predio ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Guayaquil, donde, según reportes oficiales, al menos 12 trabajadores se encontraban laborando al momento del siniestro.

Dos incendios en Quito dejan daños materiales y despliegue de emergencia Leer más

De acuerdo con información del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, los heridos recibieron atención médica en el lugar. Sin embargo, uno de ellos, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a una casa de salud para recibir atención especializada. Los demás afectados presentaron policontusiones y fueron estabilizados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia constataron el colapso de la fundición de una losa en un edificio de tres pisos, aparentemente ocurrido durante labores de construcción. El hecho generó preocupación entre moradores del sector, debido al riesgo que representó para viviendas aledañas.

Construcción colapsada ya estaba suspendida

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que la obra ya había sido suspendida previamente, el pasado 4 de marzo de 2026, por incumplir la normativa vigente, específicamente por no contar con el plan de seguridad requerido. Tras una nueva intervención de control, realizada el mismo día del accidente, los técnicos verificaron el colapso de elementos estructurales, evidenciando graves fallas en el cumplimiento de condiciones técnicas.

En función de estos hallazgos, la AMC ratificó la suspensión de la obra e inició un proceso sancionatorio. El responsable podría enfrentar multas de hasta $ 24.000, conforme a la normativa metropolitana.

Además, debido a que se constató la reanudación de actividades pese a la orden de suspensión, la entidad anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía, ya que esta conducta podría constituir una infracción penal tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, sancionada con hasta tres años de prisión.

Policía ejecuta operativo en Calderón y captura a 7 implicados en extorsión Leer más

#URGENTE Hace pocos minutos una losa y su estructura colapsaron en Tumbaco. 12 personas se salvaron de milagro. Conversamos con uno de las personas que cayó 3 pisos. Aun no llegan los servicios de socorro @amcquito @BomberosQuito @pabelml pic.twitter.com/Rz3KANLunG — José Antonio Sánchez (@joansap) March 28, 2026

Las autoridades también coordinaron acciones con la administración zonal correspondiente para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades. El área fue asegurada para prevenir nuevos incidentes, mientras se emitieron recomendaciones de seguridad al personal.

La AMC reiteró que toda construcción debe cumplir estrictamente con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en el Código Municipal, con el fin de evitar riesgos que comprometan la vida de trabajadores, vecinos y la infraestructura circundante.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.