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incendio en recicladora en Pifo
Incendio en recicladora de neumáticos movilizó a más de 25 bomberos en el oriente de Quito.Cortesía Bomberos Quito

Dos incendios en Quito dejan daños materiales y despliegue de emergencia

Bomberos atendieron incendios en el sur y en Pifo. 

Dos incendios estructurales registrados este domingo 29 de marzo encendieron las alertas en distintos puntos de Quito, obligando a una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y otras entidades de respuesta.

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Incendio en recicladora movilizó gran despliegue en Pifo

El primero ocurrió en la vía Pifo–Papallacta, sector de Palugo, donde un incendio de gran magnitud afectó una recicladora de neumáticos. Las llamas consumieron el área de almacenamiento de llantas, generando daños materiales considerables debido a la alta carga combustible. 

Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos, explicó que la alerta se activó a las 09:25, momento en el que se desplegaron las unidades mediante el sistema de respuesta. Hasta el momento, cerca de 40 bomberos trabajan en las labores para combatir el incendio. El fuego aún no ha sido controlado en su totalidad; sin embargo, se ha logrado contener su propagación hacia zonas aledañas.

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Más de 25 efectivos y 10 unidades de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el fuego. Según autoridades, no se registraron personas heridas ni afectadas.

Incendio en el sur de Quito

En un hecho adicional, la mañana del domingo se reportó otro incendio estructural a través del sistema de emergencias 9-1-1 en la calle La Libertad, sector de Chillogallo, al sur de la capital.

 Al arribar al sitio, el personal confirmó un incendio en una vivienda de construcción mixta, que había sido controlado inicialmente por moradores.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento de puntos calientes para evitar la propagación y asegurar la estructura. En esta emergencia intervinieron 10 efectivos, dos vehículos contraincendios y una unidad logística.

 Además, se coordinó la presencia de la Unidad de Investigación de Incendios para determinar las causas, así como con el COE Metropolitano para brindar apoyo a las familias afectadas.

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Incendio en vivienda de Chillogallo fue controlado por moradores y bomberos.Cortesía Bomberos

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía reportar emergencias de forma oportuna y reforzar medidas de prevención en viviendas e instalaciones industriales.

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