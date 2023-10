Siete obras viales, una salida al caos vehicular de Calderón

Para ingresar al centro de la parroquia rural de Calderón, en el norte de Quito, se necesita tiempo y una buena dosis de paciencia. Desde la Panamericana Norte, principal acceso a este sector, hasta el casco central, en promedio toma 30 minutos en auto atravesar el tráfico; pero si se hace en bus la cuota puede superar los 45 minutos, principalmente en horas pico.

La estrechez de las avenidas principales es uno de los obstáculos más grandes. Por ejemplo, solo para superar la calle 9 de Agosto y llegar a la Duchicela se forman interminables filas que se divisan en el paso elevado, desde la Panamericana.

Otro de los factores que agudiza la situación es la ausencia de control de los vehículos pesados que circulan por este perímetro considerado como urbano. Desde camiones pequeños hasta tráileres que cargan enormes contenedores utilizan estas vías. (LEA TAMBIÉN: "Calderón registra 207 casos de extorsión en dos años")

Desde la administración zonal Calderón, la máxima autoridad de esta cartera, David Paz, se pronunció y reconoció que los trancones que enfrenta la parroquia son severos y la necesidad por dar una alternativa útil es urgente.

Es así que, en una entrevista con EXPRESO, el administrador zonal reveló que solo para esta zona de Quito se tiene considerado ejecutar siete obras viales con la finalidad de “desfogar el tráfico de Calderón”.

Entre estas propuestas se considera la extensión de la avenida Pío XII, la misma que podría ser inaugurada en marzo de 2024, con la que se dará un alivio significativo a la carga vehicular de la zona. (TAMBIÉN PUEDE LEER: "Obras viales y elaboración de bordillos se harán en dos zonas rurales de Quito")

La mañana del miércoles 11 de noviembre, la prefecta Paola Pabón, en asamblea con miembros del municipio capitalino, ratificó su apoyo para realizar esta obra en conjunto con el cabildo, señalando que los planos técnicos de la misma ya fueron aprobados.

“Con estas obras lograremos que el tráfico se reduzca en hasta 30 minutos. También se harán extensiones de otra vías de San Juan de Calderón y del barrio Ecuador”, dijo Paz.

Al respecto, Andrés Maldonado, morador antiguo de la comunidad, considera que para realizar cualquier tipo de proyecto es necesario que las autoridades se acerquen al lugar, lo recorran y conozcan desde adentro para saber cómo intervenir de forma efectiva.

“Tenemos tanto desorden. La iniciativa es buena, pero no solo es de hacer vías sino estudios viales donde conste la colocación acertada de semáforos y demás señalética que no perjudique a la hora de circular. Si no se hace a conciencia no va a solucionar nada sino que va a empeorar las cosas”, recomienda.

Otro de los pedidos que hacen los vecinos es que las entidades de control prohíban el ingreso de camiones pesados, tráileres, ya que solamente limitan la circulación.

“En horas pico es feísimo aquí. Pasan de todo y eso que es urbano. Los agentes metropolitanos de Tránsito vienen de repente, pero por sus narices pasan y no les dicen nada. No se hace cumplir los horarios que tienen para andar. Eso genera de paso mucha contaminación ambiental y auditiva porque como se paran en media calle, los otros carros pitan incansablemente”, agrega Diego Minga, propietario de un local de repuestos.

Otra de las necesidades que tienen los habitantes es la falta de veredas para circular con tranquilidad y seguridad. Durante un recorrido se observó que en algunos puntos no existen y en otros solo están los bordillos que son competencia municipal, mientras que la construcción de las aceras es responsabilidad del dueño de cada frentista.

Al respecto, el administrador zonal explica que llevan adelante un proyecto para mejorar este aspecto de la parroquia.

Deudas. Según el administrador zonal, el gobierno anterior no hizo obras en la parroquia y solo ejecutó el 1% del presupuesto.

