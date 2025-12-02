Serenata presidencial en Quito: hora, lugar, programación y medidas de seguridad

serenata quiteña por la fundación de san francisco de quito, en la capital, el 5 de diciembre de 2024

En medio de las tensiones entre el Municipio de Quito y el Ejecutivo por las celebraciones de la capital, el Gobierno Nacional confirmó este 1 de diciembre de 2025 que el presidente Daniel Noboa contará con su propia serenata quiteña. El anuncio se difundió a través de redes sociales, acompañado de una invitación digital que decía: “Te invitamos a vivir esta serenata inolvidable”.

Un día antes, el 30 de noviembre, la ministra de Gobierno Nataly Morillo señaló que se trata de un evento “de la militancia quiteña”.

Detalles del evento y recorrido previsto

Según la convocatoria oficial, la serenata se realizará a las 10:00 del 2 de diciembre de 2025, en la Plaza de la Independencia. Los asistentes partirán desde la plaza del Teatro Sucre y avanzarán hasta Carondelet, donde culminará el recorrido

Marcelo García, coordinador de Líderes Unidos de Quito, indicó a un medio local que su colectivo es el organizador del evento.

García insistió en que se trata de una iniciativa ciudadana. Sostuvo que no es organizada por el Ejecutivo ni por el Municipio. “El Municipio, ministros, asambleístas no tienen nada que ver, esto es de la ciudadanía de Quito y de las provincias, directamente. Como ciudadanos daremos la serenata al presidente de la República y, lógicamente, el respaldo”, declaró.

Actividades programadas para la serenata

Entre las agrupaciones y colectivos que participarán durante el recorrido figuran:

Bandas de paz

Bastoneras

Grupos de danza

Representantes de colegios, escuelas, barrios y migrantes

Ballet folclórico

Por otro lado, no se han anunciado medidas de seguridad específicas para la serenata; sin embargo, se espera que haya un despliegue policial que garantice el orden durante el evento.

Una serenata paralela en medio de tensiones locales

El Municipio de Quito marcó distancia del evento convocado para el presidente Daniel Noboa. La Alcaldía precisó que su programación oficial incluye únicamente tres serenatas quiteñas, previstas para el 3, 4 y 6 de diciembre de 2025, en la parroquia La Magdalena, la Plaza Cívica Eloy Alfaro y el parque Puertas del Sol, en la administración zonal La Delicia.

El anuncio de una serenata organizada por colectivos ciudadanos surge pocos días después de que el alcalde Pabel Muñoz confirmara que este año no se realizará la tradicional velada. Según explicó, el proceso de contratación quedó frenado en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), lo que impidió completar los trámites a tiempo. “Ya no alcanzamos”, afirmó el burgomaestre.

La Serenata Quiteña se celebra desde hace más de sesenta años como un gesto simbólico en el que el alcalde ofrece una velada musical al presidente de la República, usualmente la noche del 5 de diciembre, víspera de la Fundación de Quito. Este 2025, la realización de una serenata paralela marca un quiebre en ese protocolo histórico.

