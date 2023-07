En julio de 2017, la tierra empezó a removerse para dar paso a la construcción de la estación Solanda, una de las 15 paradas del metro de Quito. Algo grande se avecinaba para la capital en temas de movilidad. La obra más importante avanzaba por debajo de la tierra, mientras en la superficie un calvario insospechado se fraguaba.

Quito: Pabel Muñoz da detalles de la nueva 'billetera de la ciudad' Leer más

La aparición de fisuras imperceptibles, visibles, profundas e incluso el colapso de tumbados y fachadas en diferentes casas situadas en el barrio Solanda, en el sur de la urbe, dieron la alerta.

Todo apuntaba que los desperfectos de los inmuebles eran producto del paso del metro. La primera vivienda en mostrar los peores destrozos fue una situada en el parque conocido como El Laberinto, en el sector 4 de esta ciudadela.

Pese a que los propietarios optaron por cavar unos metros más abajo de la tierra, para sostener las columnas de la casa y hacer reparaciones en las cuarteaduras de paredes y techo, al final, no sirvió de nada, y hoy es una casa inhabitada que descansa en la zona como una muestra de lo que podría avecinarse para otros que todavía habitan en sus inmuebles con desperfectos.

Como Enma Martínez, quien vive con su nuera e hijo Galo Arias, en el sector 3 del mismo barrio, desde hace 35 años.

El transporte informal no cede espacio en el Centro Histórico Leer más

La mujer de la tercera edad recuerda que hace seis años su casa se destruyó poco a poco. Primero hubo unas cuarteaduras leves en las paredes y después, el cemento se abrió por todos lados. Incluso, Arias casi muere sepultado por la loza del techo que cayó sobre la cama, mientras el hombre dormía. Afortunadamente, una llamada telefónica de su esposa lo obligó a levantarse y se salvó.

“Mi casita se redujo a una cueva. Está llena de puntales y tablas tríplex por todos lados. Desde el Municipio vinieron a poner eso para que se sostenga y no nos mate, pero esa no es la solución. Necesito que me arreglen como se debe porque corremos serio peligro y no se puede ni descansar en paz”, lamentó Martínez.

Restos. En la vivienda todavía quedan artículos de línea blanca de un negocio. Henry Lapo

Desde el Concejo Metropolitano, el edil electo por el distrito sur, Fidel Chamba, se pronunció y señaló que en el proceso de fiscalización que lleva adelante hubo dos elementos que le llamaron la atención: la posibilidad de que no se haya realizado un estudio técnico previo a la construcción del metro en esta zona, tomando como premisa el nivel freático que presenta por haber sido en su origen una zona pantanosa y la otra, la negativa que presenta la empresa Metro para activar las pólizas de emergencia para indemnizar a los afectados que, según información proporcionada por el Municipio, ascienden a 295 predios. De estos, 129 requieren intervención. 16 para una reubicación y 113 para recibir remediación sin necesidad de cambiar de residencia.

Avanza la conformación de la Red de Inteligencia Migratoria en el Ecuador Leer más

“No se valoró la estabilidad del suelo. He enviado oficios a la empresa Metro y demás entidades vinculadas para que me entreguen información, pero solo se dan largas y eso deja mucho que pensar. Mientras tanto, la gente que vive ahí sigue expuesta a un riesgo inminente y en cualquier momento las casas pueden colapsar”.

En un documento oficial al que EXPRESO tuvo acceso consta que “los posibles daños reportados por la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito en el barrio Solanda, mismo que se encuentra reportado a Seguros Generali (...). Nos encontramos a la espera de que culmine la fase de ejecución de la consultoría contratada por parte del Municipio, para establecer las causas de asentamientos y daños a las edificaciones de las etapas 1 y 4 de la ciudadela Solanda y propuestas de solución”.

Según Chamba, esto solo deja ver que las autoridades no activarán las pólizas correspondientes para brindarles una remediación a los ciudadanos afectados.

“Se necesita precautelar la vida de estas personas. Esto es un tema humano y lo mínimo que se debería hacer es reubicarlos, pero respetando sus derechos, respetando las condiciones actuales en que viven o mejorándolas. No se puede empeorar su situación, llevándolos a cualquier sitio”, agregó el concejal.

Expuesto. Las fisuras y daños estaban a la vista antes de la colocación de tablas. Henry Lapo

Desde la empresa Metro se confirmó que hasta la fecha solamente se han relocalizado a tres familias en un conjunto habitacional conocido como Victoria del Sur.

Otros afectados como Ramiro Ayllón todavía esperan una respuesta del Cabildo para saber qué hacer o qué rumbo tomar ante el deterioro paulatino de su vivienda.

Las rutas de las marchas LGBTI en Guayaquil y Quito para este sábado 1 de julio Leer más

“El tiempo pasa y la casa se sigue abriendo. Cuando hacían las pruebas del metro se sentía clarito el paso y la tierra vibra cuando rueda. No me imagino qué pasará cuando ya funcione por completo. Por más que se intenta arreglar las fisuras, nuevamente se parten. Esto con el tiempo va a empeorar y tendremos que salir. Ojalá la nueva administración nos atienda”, pidió el hombre.

El alcalde Pabel Muñoz dijo que están pendientes de esta situación y que esperan la culminación de la consultoría que está en curso para determinar si los daños se deben o no a la construcción del metro.

“No nos hemos descuidado y si es responsabilidad de esta obra se activarán las pólizas y se remediará la situación. En tres meses está previsto contar con esta información que es de gran importancia”, finalizó Muñoz.