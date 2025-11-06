Retiran puente peatonal en la 10 de Agosto | Quito: cierres nocturnos y desvíos 

Durante dos semanas, la avenida 10 de Agosto tendrá cierres nocturnos por el retiro del viejo puente peatonal

Operarios y maquinaria pesada iniciaron el desmontaje del puente peatonal deteriorado en la avenida 10 de Agosto, frente a la ex estación Norte del Trolebús.

El puente peatonal ubicado en la avenida 10 de Agosto y Falconí, frente a la ex estación Norte del Trolebús, será retirado entre el 10 y el 25 de noviembre debido a su avanzado deterioro. La estructura metálica, con varias décadas de uso, presenta daños visibles y ya no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para los peatones.

Los trabajos de desmontaje se realizarán en horario nocturno, de 22:00 a 04:00, con cierres totales de la vía en ambos sentidos, tanto en los carriles centrales como en los laterales. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de conductores y peatones que transitan por uno de los ejes más congestionados del norte de Quito.

Desvíos y rutas alternas

Durante las noches de trabajo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitará desvíos para facilitar la movilidad.

En sentido sur, la circulación se desviará antes del paso deprimido del intercambiador de La Y y también en el ingreso por el redondel.

En sentido norte, el desvío se realizará a la altura de la avenida El Inca.

Como rutas alternas, se recomienda utilizar las avenidas De La Prensa, Juan de Ascaray, Amazonas y El Inca.

Durante el día, se efectuarán cierres parciales de un carril y se aplicarán restricciones peatonales temporales en las aceras donde se ejecuten los trabajos complementarios.

Un cruce más moderno y accesible

El retiro del viejo puente peatonal marca el inicio de una nueva etapa de orden, accesibilidad y modernidad en la avenida 10 de Agosto. A menos de 100 metros del punto, ya se encuentra habilitado un cruce peatonal seguro, semaforizado y con rampas universales, que facilita el tránsito de personas con movilidad reducida y mejora la integración vial.

Durante años, esta estructura metálica fue parte del paisaje cotidiano del norte de Quito. Sin embargo, el desgaste estructural, la oxidación y el abandono progresivo hicieron que dejara de cumplir su función.

