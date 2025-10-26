Rescate en el Guagua Pichincha: tres turistas alemanes fueron encontrados con vida

La noche del sábado 25 de octubre de 2025, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) realizó un operativo de búsqueda y rescate en el volcán Guagua Pichincha, tras recibir una alerta sobre tres excursionistas extranjeros que se habían perdido mientras realizaban una caminata.

Tres extranjeros se perdieron en el Guagua Pichincha

Cerca de las 18:00, el ECU 911 notificó al personal de rescate sobre la desaparición de tres personas de nacionalidad alemana, un adulto de 57 años y dos adolescentes de 12 y 15 años. Los visitantes se habían desorientado en la ruta del Guagua Pichincha hacia el sector Padre Encantado, una zona montañosa conocida por sus senderos empinados y cambios bruscos de clima.

Ante la emergencia, el equipo del CBQ se movilizó de inmediato con unidades especializadas en rescate de alta montaña, acompañadas de aeronaves no tripuladas (drones) para facilitar la búsqueda en áreas de difícil acceso.

“Las condiciones climáticas adversas, la oscuridad y el intenso frío complicaron las labores de localización”, informó la institución en un comunicado difundido la mañana de este domingo 26 de octubre.

Pese a los desafíos, tras varias horas de trabajo ininterrumpido, los excursionistas fueron encontrados en buen estado y sin lesiones. Los rescatistas les brindaron abrigo y atención básica, antes de trasladarlos hacia una zona segura donde se reencontraron con sus familiares.

Recomendaciones para visitar el Guagua Pichincha

El Cuerpo de Bomberos recordó la importancia de tomar precauciones antes de realizar actividades de senderismo o montaña, especialmente en zonas de altura como el Guagua Pichincha, donde el clima puede cambiar repentinamente.

Estas son las principales recomendaciones:

Consulta el clima y el estado de la ruta antes de salir.

Realiza tus recorridos en la mañana, cuando hay mejor visibilidad.

Lleva ropa adecuada, abrigo, agua y alimentos.

Evita caminar solo o sin informar a alguien de tu ruta.

En caso de emergencia, mantén la calma y llama al 9-1-1.

El Guagua Pichincha, ubicado al occidente de Quito, es uno de los destinos más visitados por excursionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, debido a su altitud —más de 4.700 metros sobre el nivel del mar— y a su geografía irregular, las autoridades recomiendan precaución y planificación para evitar emergencias como la registrada este fin de semana.

